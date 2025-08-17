¿¼¹ï²½¤¹¤ëŽ¢Ì±Çñ¤´¤ßÌäÂêŽ£Ž¤¤´¤ß¤¬¶µ¤¨¤ë°ÇÌ±Çñ
¶áÇ¯¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¡Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ë¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢ºÜ¡Ö¤´¤ß¼ý½¸¤Î¸½¾ì¤«¤é¡×¡¢º£²ó¤ÏÌ±Çñ¤ÎÁ´¹ñÆÏ½Ð·ï¿ô¤ÎÌó1³ä¤È¤Ê¤ëÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ç¡¢Ì±Çñ¤«¤é¤Î¤´¤ß½Ð¤·¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¡£Ì±ÇñÀ©ÅÙ¤ò³µ´Ñ¤·¤Ê¤¬¤éÌ±Çñ¤Ë¤è¤ë¤´¤ß¤Î¸½¾õ¡¢º£¸å¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÃÏ°è¤Ë¹¤¬¤ëÌ±Çñ»ÜÀß
¡ÖÌ±Çñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Ê¤Î¤«³µÍ×¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£
½»Âð¡Ê¸Í·ú½»Âð¡¢¶¦Æ±½»ÂðÅù¡Ë¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½ÉÇñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌ±Çñ»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢¡Î¹´Û¶ÈË¡¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ë¡¢¢¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶èË¡¤ÎÆÃ¶èÌ±Çñ¤ÎÇ§Äê¤òÆÀ¤ë¡¢£½»Âð½ÉÇñ»ö¶ÈË¡¤ÎÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤¦¡¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¿·½É¶è¤ÏÆÃ¶èÌ±Çñ¤ÎÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½ºß»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±Çñ»ÜÀß¤Ï¡¤È£¤¬º¬µò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸Ä¼¼¤Î¾²ÌÌÀÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë±Ä¶È¡×¤«¡Ö´Ê°×½É½ê±Ä¶È¡×¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ä¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ·úÃÛ¤ä¾ÃËÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â¤¤¿å½à¤ÎÀßÈ÷´ð½à¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢±Ä¶ÈÆü¿ô¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢£¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½»µïÍÑ¤ÎÊª·ï¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀßÈ÷´ð½à¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢Ç¯´Ö¤Î±Ä¶ÈÆü¿ô¤ÏºÇÂç180Æü¤ÈÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·½É¶è¤ËÆÏ½Ð¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÉ¸¼±¡×¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¸ø½°¤Î¸«¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÄó¼¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Êª·ï¤Ë·Ç¼¨¤¬¤¢¤ì¤Ð£¤Ë´ð¤Å¤¯Ì±Çñ»ÜÀß¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£
¿·½É¶è¤ÎÌ±Çñ¤Î¡ÖÉ¸¼±¡×¡Ê²èÁü¡§¡Ö¿·½É¶è½»Âð½ÉÇñ»ö¶È¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤è¤ê¡Ë
°ìÊý¡¢¿·½É¶è¤ÎÂçµ×ÊÝÃÏ¶è¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ì¸®²È¤ËÌ±Çñ¤Î¡ÖÉ¸¼±¡×¤¬Å½¤é¤ì¤º¤Ë½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÌ¾¾Î¤Î¤ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
É¸¼±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµµö²Ä¤ÎÌ±Çñ¤«¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£365Æü±Ä¶È¤Ç¤¤ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë±Ä¶È¡×¤«¡Ö´Ê°×½É½ê±Ä¶È¡×¤È¤Ê¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð°ì¸®²È¤Ç½ÉÇñ¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖÌ±Çñ¤À¡×¤È»×¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤ÈÎ¹´Û¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤â´Þ¤á¤ÆÊØµ¹Åª¤Ë¡ÖÌ±Çñ¡×¤È¤·¤ÆÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤¿»ÜÀß¤äÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎHP¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì±Çñ»ÜÀß¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤´¤ß¤Î°·¤¤
Ì±Çñ»ÜÀß¤Ç½ÉÇñµÒ¤¬ÇÓ½Ð¤¹¤ë¤´¤ß¤Ï¡¢¡ÖÌ±Çñ»ö¶È¡×¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¤¿¤á¡Ö»ö¶È·Ï¤´¤ß¡×°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ½èÍý¤Ï¡¢Ì±Çñ»ö¶È¼Ô¤â¤·¤¯¤Ï´ÉÍý¼õÂ÷²ñ¼Ò¤¬°ìÈÌÇÑ´þÊª¤Î½èÍý¶È¼Ô¤ä»º¶ÈÇÑ´þÊª½èÍý¶È¼Ô¤Ø¤È°ÑÂ÷¤¹¤ë¡£
ÇÓ½Ð¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÈÄí¤´¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼þ°Ï¤Îµï½»¼Ô¤¬»È¤¦¡Ö¤´¤ß½¸ÀÑ½ê¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤´¤ß¤¬Èô»¶¤·¤¿¤ê°½¤¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¶áÎÙ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÊÝ´É¤·¡¢½èÍý¶È¼Ô¤È¼è¤ê·è¤á¤¿¾ì½ê¤Ç°ú¤ÅÏ¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Ì±Çñ»ÜÀß¤¬¼ý½¸¼Ö¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤Ï©ÃÏ¤Î±ü¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ê¡¢ºî¶È°÷¤¬Êâ¤¤¤Æ¸þ¤«¤¦¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢½èÍý¶È¼Ô¤¬¼ý½¸°ÍÍê¤òÀÁ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÎµßºÑÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¿·½É¶è¤Ç¤Ï»öÁ°¶¨µÄ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Åù¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶È·Ï¤´¤ß¤Î¡Ö»ö¶È·ÏÍÎÁ¤´¤ß½èÍý·ô¡×¤òÅ½ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤«¤é¤Î¤´¤ß¤Î¼ý½¸¤Ë±Æ¶Á¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç°ì½ï¤Ë¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì±Çñ»ÜÀß¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤´¤ß¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÍÎÁ¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´¤ß¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ì±Çñ»ÜÀß¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¤´¤ß¤¬¤´¤ß¤ò¸Æ¤Ö
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢½»Âð½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¡Ê´ÉÍý¶È¼Ô¡Ë¤Ï¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤Ç½ÉÇñ¼Ô¤Î¤´¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½èÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÌ±Çñ¤«¤é¤Î¤´¤ß¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½ÉÇñ¼Ô¤¬¼ý½¸ÍËÆü³°¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬ÊÌ¤»¤º¤Ë¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤´¤ß½¸ÀÑ½ê¡×¤Ë¤´¤ß¤òÇÓ½Ð¤·¤ÆÂàµî¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤´¤ß¤Ï¼ý½¸¤µ¤ì¤º»ÄÃÖ¤µ¤ì¡¢À¸¤´¤ß¤Ê¤É¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÈ¯¹Ú¤·¤Æ¼þ°Ï¤Ë°Û½¤¬Éº¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì±Çñ¤´¤ß¤¬¥Í¥º¥ß¤Ë¿©¤¤»¶¤é¤«¤µ¤ì¡¢ÉÔ±ÒÀ¸¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ÄÃÖ¤´¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç°û¿©¤·¤¿¸å¤Î¤´¤ßÅù¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤´¤ß¤¬¤´¤ß¤ò¸Æ¤Ö¡×¸½¾Ý¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤À¡£¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤±¤Ð¡¢¤´¤ß¤¬¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÉßÃÏ¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤â¤½¤âÌ±Çñ»ÜÀß¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤äÌ±Çñ»ÜÀß¤«¤é¤ÎÁû²»¡Ê±ã²ñ¡¦²»³Ú¡Ë¤Ê¤ÉÀ¸³è´Ä¶¤Î°²½¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼Ìë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò±¿¤Ö²»¤¬¶Á¤¤¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¼«Âð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤âÍøÍÑ¼Ô¤¬³°¹ñ¿Í¤À¤È¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤ºÃí°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤âÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤âÀ¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±Çñ»ÜÀß¤Î¶áÎÙ¤Î¿Í¡¹¤ËÂ¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ï¶èµÄ²ñµÄ°÷¤Ë¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¶èµÄ²ñ¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶È¼Ô¤Ø¤Î¼þÃÎÅ°Äì¤ò¹Ô¤¦ÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤ÏÍ¸ú¤Ê¼êÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¤´¤ßÇÓ½Ð¤ÎÉÔ¼«Á³¤µ¤¬¼¨¤¹¡Ö°ÇÌ±Çñ¡×
Ì±Çñ¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤´¤ß¤Î¸½¾õ¤ò¸½ÃÏ¤Ç³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¡¢Ì±Çñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ¶è¤Ç¤´¤ß¼ý½¸¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶ÁÝ¿¦°÷¤ä¡¢À¶ÁÝ»ØÆ³¤ÇÃÏ°è¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶ÁÝ¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë°ÆÆâ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È»ê¤ë½ê¤Ç¡ÖÀ¸³è´¶¤Î¤Ê¤¤ÉÔ¼«Á³¤Ê¤´¤ß¡×¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¡Ö°ÇÌ±Çñ¡×¤Î²ÄÇ½À¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£À¶ÁÝ¿¦°÷¤¿¤Á¤â¡¢¡ÖÀ¸³è´¶¤Î¤Ê¤¤ÉÔ¼«Á³¤Ê¤´¤ß¡×¤ÎÂ¸ºß¤«¤é¡¢Î¹´Û¶ÈË¡¤ä½»Âð½ÉÇñ»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤Ì±Çñ¤¬ÁêÅö¿ô¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´¶³ÐÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¡ÖÉÔ¼«Á³¤Ê¤´¤ß¡×¤ÎÅµ·¿¤¬¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤ÇÉÑÈË¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤ä¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¿·½É¶è¤Ç¤Ï¡ÖÁÆÂç¤´¤ß¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶èÌ±¤¬ÇÓ½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼õÉÕ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¿½ÀÁ¤·¡¢¤´¤ß½èÍý·ô¤òÅ½ÉÕ¤·¤Æ¼«ÂðÁ°¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ì¤Ð²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á½èÍý·ô¤òÅ½ÉÕ¤»¤º¤´¤ß½¸ÀÑ½ê¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ô¤¬¼Î¤Æ¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡£
¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¦Ëí¤Ê¤É¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢À¶ÁÝ¿¦°÷¤¬²ÄÇ³¤´¤ß¤Î¼ý½¸Æü¤Ç¤Ê¤¤Æü¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¡¢»ÄÃÖ¤µ¤ì¤¿¤´¤ßÂÞ¤òÇËÂÞ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Åë¾è»þ¤Ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥¿¥°¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¢ÂçÎÌ¤Î·¤¤ÎÈ¢¡¢ÂçÎÌ¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤äÂðÇÛ¥Ô¥¶¤Î¥¬¥é¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤´¤ß¡×¡Ë¡¢ÉÓ¡¦´Ì¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÅù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ÏÌ±Çñ¤·¤¿À×¤ò¼¨¤¹¤´¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
À¶ÁÝ»ØÆ³¤Î½ä²ó»þ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´¤ß¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÉÕ¶á¤ÎÌ±Çñ»ÜÀß¤òÃµ¤·¤ÆÏ¢Íí¤ò»î¤ß¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÕ¶á¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Ì±Çñ»ÜÀß¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÕ¶á¤Ë¡Ö°ÇÌ±Çñ¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´¤ß¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤À²ó¼ý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤«¤«¤ë½èÊ¬ÈñÍÑ¤Ï¶èÌ±¤ÎÀÇ¶â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°ÇÌ±Çñ¡×¤ÎÃû¸õ
ºÇ¶á¿·½É¶èÆâ¤Î¸Å¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÃÄÃÏ¤ÇÉÑÈË¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸¼´ØÈâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥À¥¤¥ä¥ë¾û¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¸°¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÀ¶ÁÝºî¶È°÷¤¬¼ý½¸ºî¶ÈÃæ¤ËÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¾û¡¢Èâ¤Î¿·Ê¹Åù¤ÎÅêÆþ¸ý¤¬ºÉ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ä´¤Ù¤ë¤È¶èÌò½ê¤ËÌ±Çñ¿½ÀÁ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö°ÇÌ±Çñ¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ö°ÇÌ±Çñ¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤´¤ßÌäÂê¤â´Þ¤á¡¢Áû²»¤ä½ÉÇñ¤Ë´Ø¤·¤ÆÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤âÏ¢ÍíÀè¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Ïµã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
º£¸å¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¶õ¤²È¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤ÎË¡À©ÅÙ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¶õ¤²È³èÍÑºö¤È¤·¤Æ¤ÎÌ±Çñ¤âÁý²Ã¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Ì±Çñ»ÜÀß¤Î¤´¤ß½Ð¤·¤äÁû²»¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¶áÎÙ½»Ì±¤âÁý¤¨¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤·¤Æ°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢ÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Ç¡ÖÌ±ÇñNO¡×¤ò·Ç¤²¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÍ¸ú¤Ê²þÁ±ºö¤Ï¸«½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ö¶È¼Ô¤Ï¶áÎÙ½»Ì±¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ì¤è¤¦¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£½ÉÇñ¼Ô¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ°Äì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢±Ä¶È¤òÇ§¤á¤Ê¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²þÁ±¤¬É¬Í×¤À¡£
¡Ö°ÇÌ±Çñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤´¤ßÇÓ½Ð¤Î¾õ¶·¤«¤é°ÇÌ±Çñ¤ÎÃû¸õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÄÌÊó¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ä·Ù»¡¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
É®¼Ô¤Î»ë»¡»þ¤Ë¤Ï¡¢3¸®¤Î·ú¤ÆÇä¤ê½»Âð¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤¬Ì±Çñ»ÜÀß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¡£À¶ÁÝ¿¦°÷¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÉáÄÌ¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤Î²È¤¬Ì±Çñ»ÜÀß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎÙ¤Î²È¤âÌ±Çñ»ÜÀß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎÙ²È¤¬Ì±Çñ»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸³è´Ä¶¤¬°²½¤·ÇäµÑ¡£¤½¤Î²È¤òÌ±Çñ¶È¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¡¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤ÞÌ±Çñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ò¿êÂà¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÌ±ÇñÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤í¤¦¡£
¡Ú»²¹ÍÊ¸¸¥¡Û¿·½É¶è¡Ö¿·½É¶è½»Âð½ÉÇñ»ö¶È¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×2025Ç¯
¡ÊÆ£°æ À¿°ìÏº ¡§ Î©¶µÂç³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Ê¡»ã³ØÉô¶µ¼ø¡Ë