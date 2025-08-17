「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）

「監督、投げますよ」。松井秀喜氏（５１）は、そう心の中で恩師に語りかけ、優しい笑みとともにボールを天へ掲げた。

６月３日に８９歳で天国へと旅立った“ミスタープロ野球”長嶋茂雄さん。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」と銘打たれた一戦でのセレモニアルピッチでは、松井氏の投球を受ける捕手役には阿部監督、右打席に原辰徳氏（６７）、左打席に王貞治氏（８５）、審判役に高橋由伸氏（５０）と豪華な面々が並んだ。

「両打席に大レジェンドが立っていて、久しぶりにビビりました」。ただ、投球はノーバウンドで阿部監督のミットに収まり「（長嶋）監督が見守ってくれたんじゃないですかね」と笑った。

長嶋さんの存在を、松井氏は「野球の枠を超えた存在」と語る。「今の現役選手は長嶋さんの現役時代、監督時代を肌で感じていない。この機会で一層、どれだけ大きな存在なのかを選手は感じ、良いプレー、結果を届けてほしい」と願った。

試合は首位・阪神に零封負け。背番号「３」を背負った特別な試合に阿部監督も「みんな重圧に負けちゃったかなと」とし、天国のミスターには「たぶん、めちゃくちゃ怒られるんじゃないですか」と反省しきりだ。

ただ、苦境に立つチームへ松井氏は力強くエールを送る。「数字的に厳しい状況は間違いないが、去年の逆バーションをやってくれればいいんじゃないかなと。それを期待している」。昨年はリーグ優勝しながらも、クライマックスシリーズで３位から勝ち上がったＤｅＮＡに敗れた。勢いに乗ったＤｅＮＡは日本一に輝いた。決して諦めないが、優勝がかなわずとも日本一奪還への挑戦は続く。長嶋さんが残した巨人魂の輝く瞬間を、松井氏は待っている。