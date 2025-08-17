2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。

本日、8月17日（日）午後4時より日本テレビにて、特別番組「『上田と女が吠える夜』24時間テレビ特別編！ランナー横山裕はなぜ走るのか？」を放送します（関東ローカル）。

7月31日（木）に発表した、今年のチャリティーマラソンランナー 横山裕（SUPER EIGHT）。困難を抱える子どもたちの現状を少しでも多くの方に知ってもらうため、そして、支援が必要な子どもたちのため、今回走ることを決意しました。少年期を振り返り、重い病にかかったシングルマザーの母と、幼い二人の弟たちを支えるため、「きれいごとに聞こえるかもしれないけど、“どうにかせな”って、がむしゃらだった」と語ります。この特別番組では、いま改めて、「横山裕の走る理由」をお伝えします。

今年の「24時間テレビ」チャリティーマラソンでは、横山の思いを受けて、目的別募金「マラソン子ども支援募金」を開設します。「マラソン子ども支援募金」は、「24時間テレビ」公式ホームページや、「24時間テレビ」でランナーが走っている間に画面に表示されるQRコードから募金に参加することができます。

寄付金は全額、支援を必要とする子どもたちのために役立てられます。この目的別募金の受付開始時期など詳細は、ホームページなどで追ってお知らせします。

※「24時間テレビ」一般募金（福祉、環境、災害支援）は現在も受け付けております。

◆期間限定 フォトスポットを設置

8月18日（月）〜8月28日（木）期間中の平日10時〜18時に、東京 汐留・日テレタワー2階ロビーにて「24時間テレビ48」フォトスポットを設置いたします。

※8月23日（土）と8月24日（日）は設置がなく、入館もしていただけませんのでご注意ください。

上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美 3人の総合司会と、King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 7人のチャリティーパートナー 総勢10名の豪華なメインビジュアルのフォトパネルと、今年のチャリティーマラソンランナー・横山の等身大パネルが飾られます。この機会にぜひご覧ください。

◆「24時間テレビ48」番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/