◆プレミアリーグ ▽第１節 ブライトン１―１フラム（１６日、英ブライトン・ファルマースタジアム）

英プレミアリーグの第１節が前日に引き続き５試合行われた。日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームでフラムと対戦し、後半ロスタイムに追いつかれてドロー発進となった。

三笘は４−２−３−１フォーメーションの１．５列目左サイドで先発。今季も定位置でエースの活躍を予感させる起用となった。

ホームでの開幕戦。しかしブライトンのギアがなかなか上がらなかった。後半１０分にオライリーのＰＫで先制したが、６分と表示された後半アディショナルタイムの６分、まさにラストミニッツで与えたコーナーキックを起点にしてフラムに同点弾を奪われた。

後半３８分に２１歳ドイツ人ＭＦグルダに代わってピッチを去った三笘はベンチから苦い同点弾を目撃した。

試合後、目の前にあった勝ち点３を逃して敗戦に等しい同点劇を味わった三笘は「どっちに転がってもおかしくない試合でした。主導権を握っていたかと言えばそうでもないので。課題がたくさんありますね」話し出すと、「（同点弾は）セットプレーからなので、個人的なミスがあったと思います。そこ（セットプレーを与えないところ）までもっていくのが重要かなと思います」と厳しい表情で語った。

三笘の見せ場はまず前半２８分、右サイドから入ったオライリーのクロスに頭を合わせてゴールを脅かした。さらには後半２０分、カウンターからゴール前に飛び込み、シュート体勢に入ったが、ＤＦ二人に挟まれボールを逃し、こぼれ球に右サイドのミンテが左足を合わせたが、シュートはバーを越えた。

さらにブライトンは後半４２分、主将ダンクが至近距離からのヘッドを外し、同４４分には三笘に代わったグルダが決定機をつかんだが、右サイドから右足を振って対角線上のゴールを狙ったシュートはわずかにポストを逸れた。

２点差をつけるチャンスを逃したが、「まあまあそこも…仕留めなくてはいけないですけど。ミスも多くて、なかなかチャンスも多くなかったんで。そっちかなと」と語って、わずか１０本のシュートに終わった試合を悔やんだ。

しかしプレミアリーグ４季目となる今季は来年のＷ杯につながるシーズン。２８歳日本代表ＭＦは「コンディションをしっかり上げないといけない。結果を出さないと試合にも出られないので、試合に出続けることが（コンディションを上げることに）つながると思っています」と言って、ブライトンでの常時出場を誓ってスタジアムを去って行った。