ＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）がパーソナリティーを務めるニッポン放送の特別番組「加藤シゲアキ ササイナサイワイ」が、３０日午後３時から生放送されることが１７日、発表された。

昨年５月に生放送され、話題となった特番の第２弾。今回の放送も「リスナーとのやりとりで生まれるちょっとした幸せが、どこかに誰かに伝播（でんぱ）していく」ことを目指す。加藤は「（前回放送から）１年以上空いてしまったので『もしかしたら前回が不評だったのか…？』と悩んでいたのですが、そうではなかったようで。ほっとすると同時に、とても喜ばしく思ってます。これもまた『ササイナサイワイ』」と“再登板”を喜んだ。

１時間の生放送では、リスナーから「あなたの些細（ささい）な幸い」や、グループの最新アルバムタイトル（「変身」）にちなみ「あなたが“変身”したいこと」などのエピソードを募集する予定。「この夏に（この夏だけじゃなくてもいいですが！）起きたあなたの些細な幸いをどうか聞かせてください。そしてその温もりをラジオリスナーと共有させてください！ 今回も耳心地の良いラジオをお届けします！」と呼びかけた。