2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。チャリティーパートナー 長嶋一茂・浜辺美波、総合司会 羽鳥慎一の企画の最新情報を解禁！

◆チャリティーパートナー 長嶋一茂 企画情報解禁

昨年、能登で被災しながらも野球に取り組み続ける少年たちに寄り添い、大きな話題となった長嶋。今年再び能登を訪れ、地震や津波などで被害を受けいまだ使用できない野球場を目の当たりに。満足な環境でスポーツができない子供たちを支えるボランティア団体の方と出会います。

そこで長嶋が触れたのは、ささいなことでも自分にできることを積み上げる支援の力。「自分にできること」で、能登の子どもたちに勇気と希望、さらに支援の輪を届けたい！と、長嶋による「能登に届け！チャリティーホームラン中継！」のチャレンジが決定。

さらに、長嶋に賛同するプロ野球界OBや、芸人界からも頼もしい助っ人の参戦も決定。糸井嘉男、内川聖一、西岡剛、元木大介、アレックス・ラミレスら“チーム一茂”を結成！「24時間テレビ」当日、生中継で果たして何本ホームランを打てるのでしょうか？

◆チャリティーパートナー 長嶋一茂 コメント

今年も、能登の皆さんのもとに取材に行かせていただきました。もちろん大前提として、ライフラインを先に復旧させることが大切。

ですが、今回出会ったボランティアの方々から「育ち盛りの子どもたちに、満足にスポーツに打ち込んでほしい、少しでも環境を改善して、整えてあげたい」と行動しておられることを教えていただき、自分も「能登の子どもたちにスポーツの喜びを忘れてほしくない！」と思いました。

今年は、元プロ野球選手の長嶋一茂として、チャリティーホームランチャレンジに挑戦します。

子どもたちが野球場に試合を見に行くとき、一番期待するのはバッターがホームランを打つところだと思います。

自分にできる楽しいチャリティーとして、子どもたちにホームランを届けるチャレンジを目指します！

◆チャリティーパートナー 浜辺美波 ロケ速報

石川県出身のチャリティーパートナー・浜辺は、能登半島地震からの復興を目指す石川県珠洲市にこの4月から4回足を運び、寄り添ってきました。震災から1年半経った今も、珠洲市では多くの人が仮設住宅に暮らし、街のいたるところで建物の解体工事が進められているなど、元の生活を取り戻すための日々が今も続いています。

被災地の今を知った浜辺は、昨年開催することができなかったキリコ祭り復活のために奮闘する石川県宝立町の人々に密着。能登の魂ともいうべきキリコ祭り復活への道と、様々な人々の想いを全国に伝えます。

「24時間テレビ」は今年、目的別募金「能登復興支援募金」開設を決定。お預かりした寄付金は、能登半島地震で被害にあった方々にお届けします。この目的別募金の受付開始時期など詳細は、ホームページなどで追ってお知らせします。

※「24時間テレビ」一般募金（福祉、環境、災害支援）は現在も受け付けております。

◆総合司会 羽鳥慎一 企画情報解禁

羽鳥は、自身もMCを務め、今年第47回大会を迎えた「鳥人間コンテスト2025」に出場する静岡大学ヒコーキ部の安藤裕飛さんに密着。技術者として憧れている父親がステージ4のがんと診断され、“自分が設計した飛行機が飛ぶ姿を父に見せたい”という安藤さんのひと夏の挑戦を追います。

◆番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/