¡Úºå¿À¡ÛÂ¼¾åðó¼ù¡¢Ä¹Åè¤µ¤óÄÉÅé»î¹ç¤Ç½é¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï´°Éõ¡Öµ×¡¹¤Ë¿¹²¼·¯¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×Èï°ÂÂÇ£²¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê£±£°¾¡ÌÜ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£°¡½£³ºå¿À¡Ê£±£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬Åìµþ£Ä¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¿Î²¦Î©¤Á¤·¤¿¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¡¢Èï°ÂÂÇ¤ï¤º¤«£²¤Ç¼«¿È½é¤Îµð¿ÍÀï´°Éõ¾¡Íø¡£¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¡×¡£º£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£¹Ã¥»°¿¶¤È°µÅÝ¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó£±£°¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¡×¡£Éüµ¢¤·¤¿ÃÒÊÛ³Ø±à»þÂå¤Î£²³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ë¤Ï£±»Íµå¤³¤½Í¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£ºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤Þ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µð¿ÍÀï¤ÏÄÌ»»£·»î¹ç¤Ç£´¾¡£°ÇÔ¡£·×£µ£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¼«ÀÕÅÀ£³¡¢£±£·¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÌµÁÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¿¹²¼·¯¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢½é²ó¤Î¸åÇÚ¤ÎÀèÀ©£²¥é¥ó¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤Ï£±£°¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£µ¤Ç¿·¿Í²¦¤È£Í£Ö£Ð¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿£²£³Ç¯¤Ë¸¶ÅÀ²óµ¢¤·¤¿¤³¤È¡£º¸Â¤¬ÃÏÌÌ¤ËÃå¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤ÎÏ¢Æ°À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¡Ö»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈèÏ«´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¿·µå¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÇÛµå¤ÎÉý¤âÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Î±«Å·Ãæ»ß¤ò¼õ¤±¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï£±£³Æü¤ÎÆ±Àï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡È£Ç¥¥é¡¼¡É¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡£ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡£¼ó°ÌÆÈÁö¤Î¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨£²£µÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ÇµåÃÄºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎÅìµþ£Ä¥·¡¼¥º¥ó£¸¾¡ÌÜ¤òµÏ¿¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£²¸º¤Î£²£´¤È¤·¤¿¡£¡ÊÃæÌî¡¡ÍºÂÀ¡Ë