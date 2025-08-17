◆ウエスタン・リーグ 中日５―１１オリックス（１６日・ナゴヤ）

オリックス・西川龍馬外野手（３０）が、１６日のウエスタン・中日戦（ナゴヤ）で実戦復帰した。７月１日の西武戦（那覇）で負傷した左足首の状態が回復し、「１番・ＤＨ」でフル出場。７回２死一、二塁では中前適時打を放つなど、４打数１安打２打点と結果を残した。「追い込まれても、浮いてきたフォークをセンターにはじけたのでよかった」と手応え十分。「１、２打席目はあまり感覚的によくないと思ったけど、３、４、５打席目に関しては、自分のなかでも思ったより球が見えていた」と総括し、適応力の高さを見せつけた。

６９試合で打率３割１分４厘、４本塁打、３１打点をマークしていたなかで無念の離脱。早期復帰を目指し、懸命にリハビリを続けてきた。「ある程度、振れる準備はしてきた」と、この日は１００％の力でスイング。走塁に関しては「多少は気になるけど、もう残り（試合）も少ないからそうも言っていられない。今年が終わるまでは（不安とも）付き合いっていかなければ」とし、看板打者としての覚悟と責任をにじませた。

１７日の試合では左翼守備に就く予定で、問題がなければ１９日の日本ハム戦（エスコン）で１軍に復帰する見通し。「（１日でも早く１軍でという）気持ちはあるけど、戦力にならなければ意味がない。上がったらしっかりと結果を出さないといけないし、結果を求めてやりたい」と前だけを見据えた。（南部 俊太）