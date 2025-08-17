「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）

阪神は序盤のリードを守って勝利。優勝マジックを「２４」とした。打線は初回に森下が自己最多となる１７号２ランを放つと、三回には大山の適時二塁打で１点を追加。先発の村上は巨人戦初完封勝利を挙げ、２年ぶりの１０勝目。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は「阪神としては完璧な試合展開だった」と絶賛した。

◇ ◇

阪神としては完璧な試合展開だった。打つべき人が打って点を取り、投げるべき人がきっちりと投げる。１５日は４点リードからの逆転負け。こういった嫌な敗戦を喫した翌日というのは簡単には勝てなくて、負けてしまうとそこから連敗したりしてしまうもの。そこでこういった試合ができるところに強さを感じるし、優勝するチームだなという戦いだった。

前カードの広島戦でも、１２日に大竹が崩れて敗れた翌日に、高橋がしっかりとした投球を見せて勝っていた。この日で言えば、長嶋茂雄さんの追悼試合。巨人としては何としても勝ちたい一戦という背景もあった中で、森下と大山の打撃ももちろんだが、村上の投球は見事としか言いようがないものだった。

ボールのスピード、キレ、変化球の精度など全てが満点で素晴らしかった。要所でいいピッチングをする投手がいるということも含めて、チームの強さも示した投球だったと思う。村上はこれで２桁勝利となったわけだが、今後もケガには気を付けて、最後までローテを守ってぜひ最多勝を狙ってもらいたい。