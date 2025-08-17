「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）

阪神は序盤のリードを守って勝利。優勝マジックを「２４」とした。打線は初回に森下が自己最多となる１７号２ランを放つと、三回には大山の適時二塁打で１点を追加。先発の村上は巨人戦初完封勝利を挙げ、２年ぶりの１０勝目。藤川監督は「一つ一つのプレーに勇気づけられる、本当にいい選手たち」と阪神ナインを絶賛した。以下、藤川監督との一問一答。

◇ ◇

（ＴＶインタビュー）

−初回に２点を先制。

「ゲームになったら表情を一変して、みんなゲームに集中してくれて、タイガースらしい、これまで通りの攻撃ができて本当に満足しています」

−先発の村上が好投。

「広島で登板予定だったんですけど、（雨天中止で）こちらのカードに来てもらって、素晴らしいピッチングでした」

−３度目の完封。

「村上に限らず佐藤（輝）の球際の強さだったり、一つ一つのプレーに勇気づけられるといいますか。本当にいい選手たちだなと思っています」

（囲み）

−村上は九回も迷いなく。

「結果的にはそうなりましたし、村上と坂本といいバッテリーのコンビネーションでしたね」

−森下も久々の一発。

「とにかくゲームに出続けて、その中でいろんなものを乗り越えていくというような選手ですから。いい一本だったんじゃないですかね」