「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）

阪神・村上頌樹投手（２７）が２安打９奪三振で自身巨人戦初完封を飾り、２年ぶりの２桁勝利を挙げた。「ミスタープロ野球」と呼ばれ、６月に死去した長嶋茂雄さんの追悼試合として開催された一戦。宿敵相手に負けなしのＧキラーが圧倒的な投球を披露した。

◇ ◇

昨今は海を渡り、ＭＬＢに挑戦する選手も多くなってきた。村上にとっては自主トレをともにして、背中を追いかけてきた青柳も今年、メジャーに挑戦。「世界に挑戦した勇気がすごいなと思う」。日本復帰となったが、大きな一歩を踏み出したことに刺激を受けていた。

一方で村上の口から「アメリカ」というのを聞いたことがなかった。頭の片隅にでも、挑戦したい思いはあるのか。「そこまで考えてはないですけど。ないですかね」。今後、新たな目標になる可能性はある。でも、現時点では日本で結果を残し続けたいという意思を感じた。

幼少期は藤川球児に憧れた。「自分はメジャーを見るより、日本の野球を見て育ってきた。まだ惹（ひ）かれないですね」。言い続けてきた、３年間ローテを回ってこそ本物。２年ぶりの２桁勝利で一流投手に近づこうとしている。ドラフト５位で背番号４１とエースへの王道ルートを歩んできたわけではない。それでも己を信じて、ここまでの地位を築いた。勝手な願いだが、村上には日本球界で数々の偉大な記録を残してほしい。（デイリースポーツ・今西大翔）