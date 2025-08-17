ºå¿À¡¦Â¼¾å¡¡ÌµÅ¨¡È£Ç¥¥é¡¼¡Éµð¿ÍÀï½é´°Éõ¡¡Ä¹Åè¤µ¤óÄÉÅé»î¹ç¤Ç²÷Åê¡ª£²Ç¯¤Ö¤ê£²·å¾¡Íø¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯£²¤Ä¸º¤Ã¤Æ¡Ö£²£´¡×
¡¡¡Öµð¿Í£°¡Ý£³ºå¿À¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ë¸×¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î¸Ø¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²°ÂÂÇ£¹Ã¥»°¿¶¤Ç¼«¿Èµð¿ÍÀï½é´°Éõ¤ò¾þ¤ê¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢£¶·î¤Ë»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ìÀï¡£½ÉÅ¨Áê¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤·¤Î£Ç¥¥é¡¼¤¬°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Á°Ìë¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤ò¿¶¤êÊ§¤¦²÷¾¡·à¤Ç¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï£²¤Ä¸º¤Ã¤Æ¡Ö£²£´¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ´¶¤¬Éº¤¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤â¸Ê¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ÀáÌÜÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Â¼¾å¤¬£²·å¾¡Íø¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤ëµð¿ÍÀï½é´°Éõ¡£¶å²ó¤â»°¼ÔËÞÂà¤Ç´í¤Ê¤²¤Ê¤¯½ª¤¨¤ë¤È¡¢ºäËÜ¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤ÆÇò¤¤»õ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡££²°ÂÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤°µ´¬Åêµå¡£Å·¹ñ¤«¤é¸«¼é¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëÌÔ¸×¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ£Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸·ë¤·¤¿¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Î½Å°µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤Î½àÈ÷¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿½é²ó¡¢£²»à¤«¤éÃ±ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤â¡¢ÃÒÊÛ³Ø±à¤ÎÀèÇÚ¤ÇÉüµ¢ÂÇÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿£´ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤òÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡Í£°ì¡¢ÀèÆ¬½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¤Î¤¬Ï»²ó¤À¤Ã¤¿¡£´ßÅÄ¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÌµ»à°ìÎÝ¡£¡Ö¤½¤³¤Î¸åÈ¾¡ÊÏ»²ó¡Ë¡¢ºòÆü¤ÏµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤ó¤ÇÂç»ö¤À¤Ê¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤¹¤È¡¢·Þ¤¨¤¿´Ý¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¸åÂ³¤âÃÇ¤Ã¤Æ·ë¶É¤ï¤º¤«£µµå¤Ç¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥°¥é¥Ö¤ò²¿ÅÙ¤â¤¿¤¿¤¤¤ÆÆ®»Ö¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¡¹¤Ë¿¹²¼·¯¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢£²ÅÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ý¡£ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿±ç¸îÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Ï£´ËÜ¡¢ºòÇ¯¤Ï£²ËÜ¡¢ÅÐÈÄ»î¹ç¤Ç¿¹²¼¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥¼¥í¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ¤Ë£¸ËÜ¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡ÈÌóÂ«¡É¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ºÇ½é¤Î°ìÈ¯¤òÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÀï¤Ï¤³¤ì¤ÇÄÌ»»£·»î¹ç£´¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£µ£´¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï£µ»î¹ç£³¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£²£¶¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¤ÎÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤¿¡£¡È£Ç¥¥é¡¼¡É¤Î¶â´ÇÈÄ¤¬¸÷¤ë¤¬¡¢¹¥ÁêÀ¤ÎÍ×°ø¤ò¡Ö²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£²£´¡×¤Ø¸º¤é¤·¤¿£±£²£³µå¤Î²÷Åê·à¡£¡Ö£²·å¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï£²·å¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«¿È£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î£±£°¾¡¤âÄÌ²áÅÀ¡£Â¼¾å¤¬ÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÊ¬¤À¤±¡¢´¿´î¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¶á¤Å¤¯¡£
¡¡¢¡µåÃÄÎòÂå£´°Ì¥Á¡¼¥à£²£µÅÙÌÜ´°Éõ¾¡Íø¡¡Â¼¾å¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê´°Éõ·à¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æº£µ¨£²£µÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¡££±¥·¡¼¥º¥ó¤Î´°Éõ¾¡Íø¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£³£²´°Éõ¤òµÏ¿¤·¤¿£±£¹£¶£µÇ¯¡Ê£±£´£°»î¹çÀ©¡Ë¡¢£²£¸´°Éõ¤Î£µ£¶Ç¯¡Ê£±£³£°»î¹çÀ©¡Ë¡¢£²£¶´°Éõ¤Î£´£°Ç¯¡Ê£±£°£´»î¹çÀ©¡Ë¤Ë¼¡¤°ÎòÂå£´°Ì¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£