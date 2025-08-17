超貴重なニホンミツバチの養蜂の様子や天然鰻も登場！ 自然と共生しながら、山を楽しむ術を知り尽くした男性の生き方に薬丸裕英＆甲田まひるも大感銘！

17日（日）の『ポツンと一軒家』は、和歌山県の深い山の中、近くに川が流れる切り拓かれた敷地に複数の建物を発見！ 実は、今回のポツンと一軒家は、以前に訪れた(2025年7月13日放送)、川の中州にある黒い別荘のご主人が“師匠”と呼ぶ男性（74）のお宅だ。最寄りの集落から山へと入り車で40分以上、山の谷間にうねるように流れる川沿いにその家が建っていた。

「ここに勝るような場所はないんです」

そう笑顔で語る男性は、20年前にかつて親戚が住んでいた空き家を購入して2拠点生活を始めたのだという。

その暮らしぶりは、まさに山や川の恵みを享受しながら、雄大な自然と共生するスタイル。先代から続いているというニホンミツバチの養蜂や、山奥の川の上流で自生している天然鰻捕り…。捜索隊は、自然を楽しむ術を知り尽くした男性の暮らしぶりに密着していく。

時にうらやましそうにVTRを見つめていた薬丸は「代々受け継がれた作法で山の暮らしを楽しんでいる姿に、理想の生き方を見せていただいたよう」と感服した様子だった。

