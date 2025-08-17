¡Ö½Å½ý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¡È24Ç¯J£²MVP &ÆÀÅÀ²¦¡É¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£Ì¾¸Å²°Àï¤ÇÀèÀ©ÃÆ¤â27Ê¬¤Ë¤è¤â¤ä¤ÎÉé½ý¸òÂå¡Ú±ºÏÂ¡Û
¡¡´¿´î¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯£¸·î16Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±¥ê¡¼¥°26Àá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò£²¡Ý£±¤È²¼¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤¬¡¢FW¤Î¾®¿¹Èô°¼¤À¡£
¡¡£·Ê¬¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Î²£¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤«¤éº¸Â¤Ç¥ß¥É¥ë¤òÊü¤Ä¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬Ì¾¸Å²°¤ÎDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤ÎJ£²MVP &ÆÀÅÀ²¦¤Ç¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿±ºÏÂ¤Ç¤â¸ø¼°Àï£¶»î¹ç¡¦£µÆÀÅÀ¤È¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡£¤·¤«¤·¡¢±ºÏÂ¤Ë´¿´î¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬25Ê¬¤ËÁê¼êÁª¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÂ¤òÉé½ý¤·¡¢27Ê¬¤Ë¸òÂå¤È¤è¤â¤ä¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®¿¹¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤¬¤â¤¦¾¯¤··Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å½ý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡Ê£¸·î22Æü¡Ë¤ÎÇðÀï¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬²¾¤ËÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡2025Ç¯£¸·î16Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±¥ê¡¼¥°26Àá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò£²¡Ý£±¤È²¼¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤¬¡¢FW¤Î¾®¿¹Èô°¼¤À¡£
¡¡£·Ê¬¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Î²£¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤«¤éº¸Â¤Ç¥ß¥É¥ë¤òÊü¤Ä¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬Ì¾¸Å²°¤ÎDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®¿¹¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤¬¤â¤¦¾¯¤··Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å½ý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡Ê£¸·î22Æü¡Ë¤ÎÇðÀï¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬²¾¤ËÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É