まさかの日韓“入れ替え”か！欧州王者が韓国至宝を放出→後釜に日本代表MFの獲得を検討と現地報道「監督が高く評価している」
ここにきて去就が騒がれているのが、レアル・ソシエダの久保建英だ。
ラ・リーガの強豪アトレティコ・マドリーやプレミアリーグの古豪エバートン、トルコの名門フェネルバフチェなどからの関心が取り沙汰されるなか、新たに浮上したのが、チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンだ。久保と同僚の右SBホン・アランブルのダブル獲りを狙っているという。
パリSGの専門サイト『PSGTALK』は「PSGはスター選手２人の獲得を検討」と見出しを打ち、スぺインメディアの情報を元に次のように報じた。
「スペインメディア『Fichajes』は、ルイス・エンリケ監督がアフリカ・ネーションズカップの時にハキミの代役を務める右サイドバックと、先発メンバーとローテーションを組める右ウイングを探していると報じている。その結果、PSGがジョン・アランブルと久保建英に注目していることが明らかにされた」
同メディアは、「Fichajesは『久保のPSG移籍はイ・ガンインの退団が確定した場合にのみ成立する』と付け加えた」と続けた。
出番が激減して放出が取り沙汰されている韓国代表の“至宝”イ・ガンインが売却された場合に、タイプが似ている日本代表MFで補強するプランがあるようだ。
情報を伝えた『Fichajes』は「ルイス・エンリケ監督は、ウスマンヌ・デンベレ、フビチャ・クバラツヘリア、ブラッドリー・バルコラといったアタッカーと連携する久保の能力を特に高く評価している」と伝えている。
「アランブルと久保の加入は、ルイス・エンリケの戦術システムにさらなる深みと選択肢をもたらし、今シーズンの過密スケジュールを乗り切る鍵となるだろう」
現時点では、どこまで具体性のある話かはわからない。ただ、何が起きてもおかしくないのが移籍市場だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
ラ・リーガの強豪アトレティコ・マドリーやプレミアリーグの古豪エバートン、トルコの名門フェネルバフチェなどからの関心が取り沙汰されるなか、新たに浮上したのが、チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンだ。久保と同僚の右SBホン・アランブルのダブル獲りを狙っているという。
パリSGの専門サイト『PSGTALK』は「PSGはスター選手２人の獲得を検討」と見出しを打ち、スぺインメディアの情報を元に次のように報じた。
同メディアは、「Fichajesは『久保のPSG移籍はイ・ガンインの退団が確定した場合にのみ成立する』と付け加えた」と続けた。
出番が激減して放出が取り沙汰されている韓国代表の“至宝”イ・ガンインが売却された場合に、タイプが似ている日本代表MFで補強するプランがあるようだ。
情報を伝えた『Fichajes』は「ルイス・エンリケ監督は、ウスマンヌ・デンベレ、フビチャ・クバラツヘリア、ブラッドリー・バルコラといったアタッカーと連携する久保の能力を特に高く評価している」と伝えている。
「アランブルと久保の加入は、ルイス・エンリケの戦術システムにさらなる深みと選択肢をもたらし、今シーズンの過密スケジュールを乗り切る鍵となるだろう」
現時点では、どこまで具体性のある話かはわからない。ただ、何が起きてもおかしくないのが移籍市場だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介