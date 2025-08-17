警察官を名乗り、捜査を装って現金をだまし取る「ニセ警察詐欺」が横行している。

警察の威信が問われる事態である。徹底した捜査で被害の拡大を食い止めねばならない。

警察庁によると、振り込め詐欺など特殊詐欺の被害は今年１〜６月、前年同期の１・５倍にあたる１万３２１３件に上った。被害額は２・６倍の５９７億円で、いずれも過去最悪だった。

全体の３６％にあたる４７３７件はニセ警察詐欺だった。被害額は３８９億円で、６５％を占めた。

スマートフォンにかかってきた電話に出ると、「あなたの携帯電話が犯罪に使われている」と言われ、警察官を装う犯人からＳＮＳに誘導される手口などがある。ビデオ通話で警察手帳や逮捕状を示して不安をあおるのが特徴だ。

「あなたのお金が犯罪に関係していないかどうかを調べる」などとウソを言われ、自分の口座にある現金を全て指定する口座に送金するよう要求される。

１件あたりの被害額は平均８２８万円に上り、特殊詐欺全体の２倍近くに達している。

警察への信頼を悪用し、「逮捕されるかもしれない」と思い込ませて冷静な判断力を奪う卑劣な犯罪で、許されるものではない。

オレオレ詐欺などの被害者は高齢者が多いのに対し、ニセ警察詐欺は、若者を含む幅広い世代が被害に遭っている。犯行グループが手当たり次第に電話をかけている実態が浮かび上がる。

警察が捜査対象者との連絡にＳＮＳを使ったり、口座への振り込みを要求したりすることは、ありえない。見知らぬ相手から送金を求められたら、その時点でいったん立ち止まり、警察や周囲の人に相談することが重要だ。

犯人がビデオ通話中に、身体検査の名目で被害者の服を脱がせるといった、わいせつ行為を強要することもあるという。

特殊詐欺全体では、ニセ電話に使われた番号の７割以上が「＋」で始まる国際番号だった。詐欺グループは摘発を免れるため、海外を拠点にしているケースがある。身に覚えのない国際電話には、十分注意してもらいたい。

警察では、身分を隠した捜査員が、特殊詐欺の実行役である「闇バイト」として犯人側に接触する「仮装身分捜査」が導入された。警察が開設した架空口座を詐欺グループに使わせる「架空名義口座捜査」も検討されている。

警察は、あらゆる手法を駆使し、摘発に全力を挙げてほしい。