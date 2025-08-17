◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦 岡山学芸館0―14山梨学院（2025年8月16日 甲子園）

【不滅のSummer Story】小さい頃から聞いていた、それも三塁から見る景色は格別だった。岡山学芸館の山田涼（3年）は「今まで野球をしてきた中で一番楽しい時間でした」と率直な思いがあふれた。

母・千重子さんのいとこにあたる星加（ほしか）逸人さんは96年夏に優勝した松山商の三塁手。「奇跡のバックホーム」で知られる熊本工との決勝戦では延長11回に決勝スクイズを決めたヒーローだ。年末年始に必ず会う“おじさん”から甲子園の土やメダルを見せてもらい、憧れは一層強くなっていった。

松山商や母の母校でもある済美ではなく、岡山から聖地を目指すことを選んだ。三塁手に転向した昨春に一度は背番号15を手にしながら、昨夏の甲子園はベンチ外。悔しさもバネに今夏は背番号5をつかんだ。

菰田が投げ下ろす「見たことのない軌道」の直球や、7回の打席で対戦した檜垣が中学時代の後輩という偶然もあった。「サードから見た景色や甲子園の楽しさを話したい」。応援してくれた家族や星加さんに報告することを楽しみにしている。（石丸 泰士）