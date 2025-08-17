¡Ú¥Î¥¢¡Û´ÝÆ£ÀµÆ»¡¡KENTA¤ËN¡Ý1¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸ÀÀ¤¦¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¤¦°ì²ó¡¢GHC¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡¥Î¥¢£±£¶Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¡¦´ÝÆ£ÀµÆ»¡Ê£´£µ¡Ë¤¬ÌÁÍ§¤Î²¦¼Ô¡¦£Ë£Å£Î£Ô£Á¡Ê£´£´¡Ë¤Ë¶þ¤·¤Æ²¦ºÂÂ×´§¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï£²·î¤Ë¡¢£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¥Î¥¢¤ØÉüµ¢¡££²¿Í¤Ë¤è¤ëÆ±²¦ºÂÀï¤Ï¡¢£²£°£±£³Ç¯£··î£·Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÍÌÀÂç²ñ°ÊÍè£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¸ß¤¤¤Î¼ê¤ÎÆâ¤òÃÎ¤ë¼ÔÆ±»Î¤¬¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£½ªÈ×¤Ë£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ÎÉ¬»¦¤Î£ç£ï¡¡£²¡¡£ó£ì£å£å£ð¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢´ÝÆ£¤¬¥Ý¡¼¥ë¥·¥Õ¥È¼°¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Õ¥í¥¦¥¸¥ç¥ó¤ò¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤Ë¥À¥¦¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤¬¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤â¡¢¤È¤â¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ë£ç£ï¡¡£²¡¡£ó£ì£å£å£ð¤òÏ¢È¯¤µ¤ì¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÝÆ£¤Ï¡ÖÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¥Î¥¢¤¬´úÍÈ¤²¤·¤Æ£²£µÇ¯¡¢¤³¤³¤ËµïÂ³¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¥Ù¥ë¥È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡½£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¡Ê£¹·î£¸Æü¡¢¸å³Ú±à¤Ç³«Ëë¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢´ÝÆ£¤¬£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¤¬£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ²¶¤È£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¤â¤¦ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤è¡¢²¶£Î¡½£±¤Ë½Ð¤ë¤¸¤ã¤ó¡££Î¡½£±¤ÇÉ¬¤ºÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¤¦°ì²ó¡¢¤â¤¦°ì²ó¡¢£Ç£È£Ã¤ËÉ¬¤º¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡£¼ã¤¤¤ä¤Ä¤â³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤â³Ð¸ç¤·¤È¤±¡£º£¤Î²¶¤Ï¤Þ¤À¶¯¤¤¤¾¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¡£²þ¤á¤Æ£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£