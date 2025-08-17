第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、３回戦４試合が行われた。

創成館（長崎）を破った関東一（東東京）と、高川学園（山口）に快勝した日大三（西東京）は、抽選の結果、準々決勝で戦うことになった。東京勢の対戦は２０１０年の３回戦以来、１５年ぶりとなる。

関東一４―１創成館

関東一は三回に坂本の２点打で先制し、九回は阿部のスクイズ（記録は内野安打）などで加点。創成館は五回に峯の適時三塁打で１点差としたが、後半２度のバントミスもあり反撃できなかった。

東東京大会の背番号「１」から甲子園は「１０」

関東一の先発石田が５回１失点と好投し、リードを守ってエース坂本につないだ。東東京大会では背番号１だったが１０に変わり、悔しさから「何かを変えよう」と取り組んだ２段モーションが奏功。自己最速の１４６キロを記録した直球を軸に、２安打に抑えた。準優勝した昨夏は立てなかった甲子園のマウンドは「めっちゃ楽しかった」といい、「欲を言えば１５０キロを出したい」と笑顔を見せた。

創成館先発・森下翔太の粘投及ばず

開幕戦で１３奪三振の快投を見せた創成館の森下が、１１安打を浴びた。昨夏準優勝の関東一に対し、「三振は狙わなかった」といい、スライダーを織り交ぜて打たせて取る投球に徹した。２失点してからも粘り強く投げたが、九回一死から１点を奪われ、さらに安打を許したところで降板。「夢見てきた場所で自分の投球ができたことはうれしいが、チームを勝たせたかった」と唇をかんだ。