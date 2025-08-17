第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、３回戦４試合が行われた。

創成館（長崎）を破った関東一（東東京）と、高川学園（山口）に快勝した日大三（西東京）は、抽選の結果、準々決勝で戦うことになった。東京勢の対戦は２０１０年の３回戦以来、１５年ぶりとなる。

日大三９―４高川学園

日大三が打ち勝った。一回に安部の２点三塁打など５長短打で５得点。二回にも２点を奪うなど序盤で主導権を握った。高川学園は先発の木下が一回を持たず、打線も四回以降は無得点に終わった。

ハッパかけられ奮起

接戦の初戦を制した後、日大三の６番竹中は、２番の松岡にハッパをかけられていた。「下位が打たないから打線がつながらない。おまえが打ってくれ」。その期待に見事に応えた。

一回二死一塁。「高めのカーブ」を左翼への二塁打として好機を広げると、下位打線に適時打が出て、この回５点を奪うつなぎ役を果たした。二回二死二、三塁では「スッと入ってきた直球を引きつけて」打ち、右翼への２点打とした。

捕手としてもエースをもり立てた。重盗から失点を許すなど相手の機動力に惑わされていた近藤に、こう言って励ました。「自分のテンポで、自分のボールを投げれば大丈夫」。近藤は四回以降、内外角を広く使った緩急のある投球を取り戻し、無失点で投げきった。

３番の本間主将やパワーがある４番田中諒に注目が集まっていた日大三だが、扇の要の６番打者もキラリと光る存在だ。（塩見要次郎）

高川学園主砲、初球振り抜く

高川学園の遠矢が３安打２打点と４番の意地を見せた。「狙い球を絞って、コンパクトに振り抜いた」と一、三回の好機は、いずれも初球の速球を捉えて適時打。七回にも中前打を放った。初戦のソロ本塁打を含め、初の甲子園で８打数６安打７打点。投手のタイプや場面によって強振と軽打を使い分ける打撃を磨いてきたといい、「やってきたことが出せてよかった」とすがすがしい表情だった。

日大三・三木監督「（先発の）近藤は、立ち上がりは芯で捉えられていたがなんとか粘りの投球をしてくれた。打線もつられて頑張ってくれた」

高川学園・松本監督「（一回に挟殺プレーでアウトにできず）日大三は一つのミスを許してくれない強さがあった。初回の５点が重くのしかかった」