第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、３回戦４試合が行われた。

山梨学院（山梨）は岡山学芸館（岡山）を投打で圧倒し、夏では初の８強入りを決めた。

山梨学院１４―０岡山学芸館

山梨学院は一回、横山の適時二塁打で先制。五、八回はともに６長短打を集めるなど１７安打で大勝した。菰田が六回途中１安打と好投し、継投で零封。岡山学芸館は２安打で、３失策も響いた。

「ここから先は小技が大事」

「個人の能力よりチームの徹底力」と、山梨学院の４番横山は言う。細かなプレーを積み重ね、主導権を握った。

四回無死から四球で出塁し、二盗に成功すると捕手の送球がそれるのを見て三進。菰田の犠飛で、この回無安打で追加点を挙げた。

山梨大会で２盗塁の走れる捕手は、「投手対打者という１対１の勝負ではなく、走者も加えて揺さぶることを意識している」と話す。五回にスクイズ（記録は内野安打）を決めるなど３安打２打点で、八回にも送りバントを成功させた。吉田監督は「うちは４番という意識はなく、練習してきたことをしっかり体現する」と、当然といった表情だ。

「バントを一発で決めれば流れを変えられる。ここから先は小技が大事になる」と横山。１メートル７８、６８キロの細身の背番号２が、多彩な活躍でチームを支えている。（高岡学）

岡山学芸館・青中、救援で意地

初戦で完封した岡山学芸館の青中が、救援で力投した。大量点を奪われた五回途中から３番手で登板。強打の山梨学院に対し、「ストライクゾーンに強い球を投げ、変化球もしっかり腕を振る」と意識し、最初の打者に適時打を浴びたものの後続を断ち、六回は三者凡退に仕留めてエースの意地を見せた。しかし、七回に１失点し、この回限りで降板。「最後までマウンドに立ちたかった。悔しい」とうつむいた。