第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、３回戦４試合が行われた。

連覇を目指す京都国際（京都）は尽誠学園（香川）に競り勝って２年連続のベスト８。

京都国際３―２尽誠学園

京都国際は一回に敵失で先制。一時はリードを奪われたが、八回に小川の２点適時打で逆転した。２番手の西村が好救援。尽誠学園は広瀬が投打で奮闘したものの、１０残塁と攻めきれなかった。

１６０球完投から中２日、４イニング内野安打２本

九回、味方の攻撃が三者凡退で終わり、逆転を期待する尽誠学園アルプス席の声量は一層大きくなった。京都国際のエース西村は「ヒットが出ると流れが相手にいく。絶対に三振を取る」と気合を入れ直した。

八回よりも力を込めた１４０キロ台の直球と、鋭く曲がるスライダーで３者連続三振に切って取った。最後の打者となった生田を「１段階ギアを上げてきた。コントロールと真っすぐの伸びがすごい」と脱帽させる投球で、リードを守り切った。

昨夏は１学年先輩の中崎（現・国学院大）と共に、優勝の立役者となった。二枚看板の一人がいなくなった今夏、西村はより多くの回を投げるため、５〜６月の約１か月間、体をいじめ抜いた。スクワットやタイヤ押しなどの８種目を８セット、１日おきに行う強度の高いメニューだった。

１３日の健大高崎（群馬）との２回戦を１６０球で完投したことが考慮され、３回戦の登板は六回からとなった。疲れは感じさせず、許したのは内野安打２本だけ。西村は「追い込み練習の成果」と胸を張った。たくましさを増したエースが、相手に傾きかけた流れを力強く引き戻した。（松本慎平）

尽誠学園・広瀬賢汰、エースで４番で主将の重責全う

尽誠学園の広瀬が投打で輝いた。一回に味方の失策で失点しても気持ちを切り替え、１０１球で完投。五回には一時逆転となる２点打を放った。エースで４番、そして主将の広瀬は「仲間とともに、やりきった」と達成感を口にし、涙はなかった。卒業後は大学で野球を続けることを希望している。「大学で日本一を目指す。日本一にふさわしい選手、人間になる」と誓った。

京都国際・小牧監督「酒谷は初登板でよく投げた。（逆転打の）小川はひるまずに向かってくれた。１年間の成長を感じたゲーム」

尽誠学園・西村監督「選手たちは本当によく頑張ってくれた。（京都国際・西村に対して）好球必打で狙いにいったが、それ以上に球に力があった」