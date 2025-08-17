◇第107回全国高校野球選手権大会(17日、甲子園球場)

夏の全国高校野球選手権大会は16日、3回戦の4試合が行われ、日大三(西東京)、山梨学院(山梨)、京都国際(京都)、関東第一(東東京)が準々決勝に駒を進めました。

そして17日も準々決勝進出をかけ、4試合が行われます。第1試合は2022年大会王者の仙台育英(宮城)と、2大会ぶりの3回戦突破を目指す沖縄尚学(沖縄)が対戦。仙台育英は2試合連続で5得点以上を奪っていますが、対する沖縄尚学は2試合連続で完封勝利を挙げています。

第2試合は1998年以来2度目の春夏連覇に注目の横浜(神奈川)と、春夏通じて初の大会2勝目を目指す津田学園(三重)が対戦。横浜は2試合連続で5得点、投手陣も2試合で1失点のみ。一方の津田学園は2回戦が不戦勝でしたが、1回戦は延長の末サヨナラ勝ちをしており、粘り強さを見せました。

第3試合は14年ぶりの準々決勝進出を狙う東洋大姫路(兵庫)と、大会を制覇した1992年以来33年ぶりの3回戦突破を目指す西日本短大付(福岡)が対戦。東洋大姫路は1回戦で5得点、2回戦で8得点を奪うなど打線が好調。対する西日本短大付は右投げ・中野琉碧選手と左投げ・原綾汰選手の3年コンビによる継投で、接戦を制してきました。

第4試合は8年ぶりの3回戦突破を狙う明豊(大分)と、16年ぶりの3回戦突破を狙う県岐阜商(岐阜)が対戦します。明豊も2試合連続で6得点を奪うなど打線が好調で、投手陣も継投で2試合で合計3失点に抑えています。一方の県岐阜商は稲熊桜史選手(2年)と内山元太選手(2年)が打率4割超え。また柴田蒼亮選手は2試合連続で130球以上の熱投で完投しています。

▽16日の結果

〈3回戦〉

日大三(西東京) 9-4 高川学園(山口)

山梨学院(山梨) 14-0 岡山学芸館(岡山)

京都国際(京都) 3-2 尽誠学園(香川)

関東第一(東東京) 4-1 創成館(長崎)

▽17日の日程〈3回戦〉仙台育英(宮城) vs 沖縄尚学(沖縄)横浜(神奈川) vs 津田学園(三重)東洋大姫路(兵庫) vs 西日本短大付(福岡)明豊(大分) vs 県岐阜商(岐阜)