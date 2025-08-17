横山裕（SUPER EIGHT）はなぜ走るのか？『24時間テレビ48』事前特番本日OA

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

特別番組「『上田と女が吠える夜』24時間テレビ特別編！ランナー横山裕はなぜ走るのか？」が、8月17日16時から放送される（関東ローカル）。

■「横山裕の走る理由」

7月31日に『24時間テレビ48』のチャリティーマラソンランナーとなることが発表された、横山裕（SUPER EIGHT）。

困難を抱える子どもたちの現状を少しでも多くの人に知ってもらうため、そして、支援が必要な子どもたちのため、2025年のチャリティーマラソンランナーとして走ることを決意した。

少年期を振り返り、重い病に罹ったシングルマザーの母と、幼いふたりの弟たちを支えるため「きれいごとに聞こえるかもしれないけど、“どうにかせな”って、がむしゃらだった」と語る横山。

番組では、いま改めて「横山裕の走る理由」を伝えていく。

■横山裕の想いを受け、目的別募金「マラソン子ども支援募金」が開設

『24時間テレビ48』チャリティーマラソンでは、ランナーの横山裕の想いを受けて、目的別募金「マラソン子ども支援募金」を開設。「マラソン子ども支援募金」は、『24時間テレビ』公式ホームページや、24時間テレビでランナーが走っている間に画面に表示されるQRコードから募金に参加することが可能。寄付金は全額、支援を必要とする子どもたちのために役立てられる。

この目的別募金の受付開始時期などの詳細は、ホームページなどで追って発表される。

なお『24時間テレビ』一般募金（福祉、環境、災害支援）は現在も受付中だ。

■『24時間テレビ48』フォトスポットが登場

8月18日から8月28日までの期間限定で、東京・汐留 日テレタワー2階ロビーにて『24時間テレビ48』フォトスポットを設置。3人の総合司会と7人のチャリティーパートナー総勢10名の豪華なメインビジュアルのフォトパネルと、2025年のチャリティーマラソンランナー、横山裕の等身大パネルが飾られる。

ぜひ足を運んでみよう。

期間：8月18日（月）～28日（木）

※平日のみ10時～18時に設置。

※8月23日（土）と24日（日）は設置なし（入館も不可）

場所：東京・汐留 日テレタワー 2階ロビー

■番組情報

日本テレビ『「上田と女が吠える夜」24時間テレビ特別編！ランナー横山裕はなぜ走るのか？』

08/17（日）16:00～

※関東ローカル

日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』

08/30（土）、08/31（日）

総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

チャリティーパートナー：King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（50音順）

チャリティーランナー：横山裕（SUPER EIGHT）

スペシャルサポーター：イモトアヤコ

『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/24h/

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://infinity-r.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/13