NEWS加藤シゲアキ（38）がパーソナリティーを務める、ニッポン放送「加藤シゲアキ ササイナサイワイ」が、30日午後3時から生放送される。

昨年5月にも放送され、好評を博して第2弾が決定。番組名の通り「ささいな幸い」エピソードを募集するほか、6日に発売されたNEWSの最新アルバム「変身」にちなみ、今回のみの特別エピソードとして「変身」エピソードも募集する。

番組タイトルは、「ラジオは“些細な幸い”のたまり場のような場所だと思う」と語る加藤本人の提案を受けて決定。「リスナーとのやりとりで生まれるちょっとした幸せが、どこかに誰かに広がっていく」、そんな温かな時間を提供する。

▼加藤コメント「『ササイナサイワイ』第二弾が決定しました！！ 1年以上空いてしまったので、『もしかしたら前回が不評だったのか……？』と悩んでいたのですが、そうではなかったようで。ほっとすると同時に、とても喜ばしく思ってます。これもまた『ササイナサイワイ』。前回はゴールデンウイークでしたが、今回は夏の終わりに。というわけでこの夏に（この夏だけじゃなくてもいいですが！）起きたあなたの些細な幸いをどうか聞かせてください。そしてそのぬくもりをラジオリスナーと共有させてください！今回も耳心地の良いラジオをお届けします！」