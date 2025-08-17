打者の後ろに「失敗は成功のマザー」

6月に亡くなった“ミスタープロ野球”長嶋茂雄さんが残した「語録」が16日、東京ドームで行われた巨人―阪神戦のバックネットの広告スペースに掲示され、ファンの注目を集めている。らしさあふれる言葉にX上では「ちょっとフフッてなる」「ニヤけちまうだろ」とファンのコメントが並んだ。

東京ドームが長嶋ワールドに染まった。試合中、バックネットの広告スペースには、長嶋さんが生前残した語録が次々に掲示された。監督時代の1994年、勝ったほうが優勝という中日戦の前に口にした「勝つ！勝つ！勝つ！」をはじめ「野球の伝道師たれ」「三塁ベースはボクの恋人です」と続いた。

さらに「失敗は成功の母」ということわざから生まれた「失敗は成功のマザー」にはファンも大注目。地上波でも放送され、X上にはほほえましいコメントが並んだ。

「失敗は成功のマザーなんて目の前に出されたら、笑っちゃって試合どころじゃない」

「失敗は成功のマザー。ちょっとフフッてなるところもいいな」

「失敗は成功のマザーは笑っちゃうからやめろ」

「失敗は成功のマザーなんて出されたらニヤけちまうだろw」

「バックネットのこの迷言が見えたら脱力する」

「後ろに『失敗は成功のマザー』の長嶋語録あるのいいな、めっちゃ笑った」

この試合は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された。試合前には松井秀喜さん、阿部慎之助監督、高橋由伸さん、原辰徳さん、王貞治さんが一堂に会する超豪華な始球式が行われ、話題となっている。



（THE ANSWER編集部）