息子の自由研究が狙われた！「うちの子の分もよろしく♡」身勝手なママの要求に → 息子がビシッと！

ママ友のY子さんは筆者の息子が6年生の夏休みに

自由研究の一式を押し付けてくるという図々しいお願いをしてきて！？

今回は筆者が体験した図々しいママ友との夏休みエピソードをご紹介します。

一緒にやらないの！？ 図々しいママ友！ 自由研究トラブル！

他人に宿題を押し付けるのは良くないですし断られて怒るY子さんには呆れます。

友人関係の線引きって大切なのかもしれませんね。

【体験者：50代・筆者、回答時期：2025年5月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

ltnライター：RIE.K

国文学科を卒業し、教員免許を取得後はOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。介護士として働く。さらにシングルマザーとして子供を養うために、ファーストフード店・ショットバー・弁当屋・レストラン・塾講師・コールセンターなど、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。