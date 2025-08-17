ガバッと穿くだけ！【AMERICAN HOLIC】大人の味方♡「シャレ見えボトムス」

どんな服を着れば垢抜ける？ それならコーデの面積を大きく占める、ボトムスに目をつけるのが最適解かも！ 今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】で見つけた「シャレ見えボトムス」をご紹介。ガバッと穿くだけで着映えるふんわりスカート、こなれ感のある色落ち加工が魅力のジーンズなど、大人の味方になるアイテムをピックアップしました。ぜひワードローブに加えて、普段の着こなしをアップデートして。

夏にぴったりの軽やかクリンクルスカート

【AMERICAN HOLIC】「ボイルクリンクルティアードスカート」\2,393（税込・セール価格）

スタッフの@kanana110さんも「暑い夏を涼しく過ごせる」と太鼓判のふんわりスカート。肌離れの良いボイルクリンクル加工を施した、サマームードを盛り上げる1着です。コットン100%のナチュラルな素材感、女性らしさを演出するギャザー × 上品なフレアが魅力。甘さを抑えたシルエットと目立つカラーのグリーンスカートは、ガバッと穿くだけでグッとオシャレ度がアップしそう！

オンオフ着回せる大人っぽIラインスカート

【AMERICAN HOLIC】「針抜きテレコタイトスカート」\1,980（税込・セール価格）

@kanana110さんも「キレイめからカジュアルスタイルまで幅広くご利用可能」とレコメンドするスカート。表情のある仕上がりが魅力のテレコ素材を使用した1着。すっきりとしたシルエットと細めのリブが、スタイルアップにも貢献。きちんと感もキープしつつ、伸縮性のある素材とウエストゴムで楽に穿けそうなのも嬉しいポイントです。

1点投入でこなれ感が出る色落ち加工ジーンズ

【AMERICAN HOLIC】「ストレートジーンズ」\2,890（税込・セール価格）

2025年もイットアイテムのデニムパンツは、マストでチェックしておいて。大人の着映えを狙うなら、ほどよく色落ち加工がされたものを選ぶのがおすすめ。ベーシックなストレートシルエットで、クリーンからカジュアルまで幅広く着回せる1本。ヒゲや太ももまわりのフェード感も絶妙で、この価格とは思えないほどの仕上がり。普段のボトムスからチェンジするだけで、一気にこなれた雰囲気にアップデートできそう。

トレンドのドット柄パンツで最旬顔に

【AMERICAN HOLIC】「アソートギャザー柄パンツ」\1,794（税込・セール価格）

2025年春夏、トレンドに急浮上しているドットアイテム。大人女性におすすめなのが、小さめのドット柄を採用したパンツ。甘くなりすぎずにコーデをフレンチシックに仕上げてくれます。@kanana110さんによると「程よいワイドシルエットで脚のラインを拾わずに穿きやすい」のだそう。トップス × ボトムスのシンプルなワンツーコーデになりがちな夏。着映えパンツが救世主となる予感大です！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子