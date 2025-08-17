SUPER EIGHT横山裕、走る理由告白 『24時間テレビ』特別番組放送
SUPER EIGHTの横山裕（44）が、日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）のチャリティーランナーを務める。本番に先立って、特別番組「『上田と女が吠える夜』24時間テレビ特別編！ランナー横山裕はなぜ走るのか？」が、きょう17日午後4時（※関東ローカル）に放送される。
【写真】気合十分！マラソンを走るSUPER EIGHT・横山裕
横山は、困難を抱える子どもたちの現状を少しでも多くの方に知ってもらうため、支援が必要な子どもたちのため、走ることを決意した。少年期を振り返り、重い病にかかったシングルマザーの母と、幼い2人の弟たちを支えるため、「きれいごとに聞こえるかもしれないけど、“どうにかせな”って、がむしゃらだった」と語る。特別番組では、改めて「横山裕の走る理由」を伝える。
今年の『24時間テレビ』チャリティーマラソンは、ランナーの横山の思いを受けて、目的別募金「マラソン子ども支援募金」を開設する。「マラソン子ども支援募金」は、同番組公式ホームページや、番組放送中でランナーが走っている間に画面に表示されるQRコードから募金に参加することができる。寄付金は全額、支援を必要とする子どもたちのために役立てられる。
【『24時間テレビ48』】
■放送日時：8月30日午後6時30分から31日午後8時54分
■総合司会（50音順）：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美
■チャリティーパートナー（50音順）：
King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子
