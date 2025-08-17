NEWS加藤シゲアキ、ニッポン放送特番が1年3ヶ月ぶりに復活「ほっとすると同時に、とても喜ばしく思ってます」
3人組グループ・NEWSの加藤シゲアキがパーソナリティを務めるニッポン放送『ササイナサイワイ』が、30日午後3時から生放送されることが決定した。昨年5月1日に放送され、話題となった特別番組が、約1年3ヶ月ぶりに復活する。
「ラジオは“些細（ささい）な幸い“の溜まり場のような場所だと思う」と語る加藤本人の提案を受け、番組タイトルが決定。「リスナーとのやりとりで生まれるちょっとした幸せが、どこかに誰かに伝播（でんぱ)していく」ことを目指した番組を届ける。
当日は番組名の通り「あなたの些細な幸い」エピソードを募集するほか、今月6日に発売されたNEWS15枚目のアルバム『変身』にちなみ、今回のみのスペシャルなテーマとして「変身」エピソードについても募集する。
■加藤シゲアキ
『ササイナサイワイ』第二弾が決定しました!!
一年以上空いてしまったので、「もしかしたら前回が不評だったのか……？」と悩んでいたのですが、そうではなかったようで。ほっとすると同時に、とても喜ばしく思ってます。これもまた「ササイナサイワイ」。
前回はゴールデンウィークでしたが、今回は夏の終わりに。
というわけでこの夏に（この夏だけじゃなくてもいいですが！）起きたあなたの些細な幸いをどうか聞かせてください。そしてその温もりをラジオリスナーと共有させてください！
今回も耳心地の良いラジオをお届けします！
