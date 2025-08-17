『24時間テレビ』長嶋一茂、チャリティーホームラン中継挑戦 糸井嘉男、内川聖一、西岡剛、元木大介、ラミレス参加【コメント全文】
日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）のチャリティーパートナーを務める長嶋一茂の企画が17日、発表された。
【番組カット】能登の現状を目にする…長嶋一茂
昨年、能登で被災しながらも野球に取り組み続ける少年たちに寄り添い、大きな話題となった長嶋。今年、再び能登を訪れ、地震や津波などで被害を受けいまだ使用できない野球場を目の当たりにする。
満足な環境でスポーツができない子どもたちと彼らを支えるボランティア団体と出会う。そこで長嶋が触れたのは、ささいなことでも自分にできることを積み上げる支援の力。長嶋による「能登に届け！チャリティーホームラン中継！」のチャレンジが決定した。
さらに、長嶋に賛同するプロ野球界OBや、芸人界からも頼もしい助っ人の参戦も決まった。糸井嘉男、内川聖一、西岡剛、元木大介、ラミレスなどの「チーム一茂」を結成。当日、生中継で果たして何本ホームランを打てるのか。
【コメント全文】
今年も、能登の皆さんのもとに取材に行かせていただきました。もちろん大前提として、ライフラインを先に復旧させることが大切。ですが、今回出会ったボランティアの方々から「育ち盛りの子どもたちに、満足にスポーツに打ち込んでほしい、少しでも環境を改善して、整えてあげたい」と行動しておられることを教えていただき、自分も「能登の子どもたちにスポーツの喜びを忘れてほしくない！」と思いました。
今年は、元プロ野球選手の長嶋一茂として、チャリティーホームランチャレンジに挑戦します。子どもたちが野球場に試合を見に行くとき、一番期待するのはバッターがホームランを打つところだと思います。自分にできる楽しいチャリティーとして、子どもたちにホームランを届けるチャレンジを目指します！
【『24時間テレビ48』】
■放送日時：8月30日午後6時30分から31日午後8時54分
■総合司会（50音順）：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美
■チャリティーパートナー（50音順）：
King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子
【番組カット】能登の現状を目にする…長嶋一茂
昨年、能登で被災しながらも野球に取り組み続ける少年たちに寄り添い、大きな話題となった長嶋。今年、再び能登を訪れ、地震や津波などで被害を受けいまだ使用できない野球場を目の当たりにする。
満足な環境でスポーツができない子どもたちと彼らを支えるボランティア団体と出会う。そこで長嶋が触れたのは、ささいなことでも自分にできることを積み上げる支援の力。長嶋による「能登に届け！チャリティーホームラン中継！」のチャレンジが決定した。
【コメント全文】
今年も、能登の皆さんのもとに取材に行かせていただきました。もちろん大前提として、ライフラインを先に復旧させることが大切。ですが、今回出会ったボランティアの方々から「育ち盛りの子どもたちに、満足にスポーツに打ち込んでほしい、少しでも環境を改善して、整えてあげたい」と行動しておられることを教えていただき、自分も「能登の子どもたちにスポーツの喜びを忘れてほしくない！」と思いました。
今年は、元プロ野球選手の長嶋一茂として、チャリティーホームランチャレンジに挑戦します。子どもたちが野球場に試合を見に行くとき、一番期待するのはバッターがホームランを打つところだと思います。自分にできる楽しいチャリティーとして、子どもたちにホームランを届けるチャレンジを目指します！
【『24時間テレビ48』】
■放送日時：8月30日午後6時30分から31日午後8時54分
■総合司会（50音順）：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美
■チャリティーパートナー（50音順）：
King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子