女優星野真里（44）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。友達がいないことがコンプレックスだと明かした。

「学生時代の友達とかはいるんですけど、今現在、2〜3年会ってないですし。そんなに連絡を取ってない人を友達と言っていいのかと思うと」と切り出した。

「今、一緒にご飯食べる人はいるんですけど、娘を通して知り合ったママ友だから、私の友達というよりも娘の友達のお母さんということで一緒にいられるのかなと思う」と語った。

MCの上田晋也から「娘さんが成長して大きくなってママだけで集まることもあるでしょ？」と言われると、「娘がいなくなった私の話を聞いてくれるのかなって。私の話、面白くないし、話を膨らませられないから、相手に一生懸命話してもらってるのかなって思うと、友達って言っていいのかなって」と返答した。

星野は、15年7月に誕生した第1子となる長女が、難病の「先天性ミオパチー」であることを昨年9月に公表。夫は元TBSアナウンサーの高野貴裕氏（45）で、今年7月の都議選では世田谷区で都民ファーストの会から立候補し、初当選を果たした。夫婦で「社会福祉士」の資格を取得したと公表している。

今放送のテーマは「コンプレックス告白SP」。同番組のMCはくりぃむしちゅー上田晋也が務め、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、IKKO、柏木由紀、川村エミコ、竹内由恵、星野真里、LISA、モモコグミカンパニーが出演。男性ゲストは森崎ウィン。