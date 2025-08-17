¡Ö¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡×¥¢¥¤¥¹¥¿¤òÈþÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡ÈÎáÏÂ¤ÎÇò¥®¥ã¥ë¡É¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤Ë´¶³´¡ª¡Ö¤Þ¤¸²Ä°¦¤¹¤®¤¿¡×¡Ö²Î¤¦¤Ã¤Þ¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á»ß¤Þ¤º
¡¡£¸·î16Æü¡¢¡¡IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±Âè26Àá¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹vs²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡ÈÎáÏÂ¤ÎÇò¥®¥ã¥ë¡É¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡Ê¸ÅÀîÍ¥Æà¡Ë¤µ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ØGELPIYO DAY¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¥æ¥Ë¡õ¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë·ãÎå¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤ß¤º¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë»²²Ã¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÊû¤²¤ë±þ±ç²Î¡×¤òÇ®¾§¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÀ¼¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«ÆÏ¤±¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¸ø¼°£Ø¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿!!¡¡¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¤Þ¤¸²Ä°¦¤¹¤®¤¿¡×¡Ö²Î¤¦¤Ã¤Þ¡ª¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë²Î¤¬¾å¼ê¤À¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Öº£Æü¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤²¤¨ÇØ¤¬¹â¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡×¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦ÎÉ¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ëçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¥¨¥¹¥Ñ¥æ¥Ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ª ¥¢¥¤¥¹¥¿¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡ÈÎáÏÂ¤ÎÇò¥®¥ã¥ë¡É¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Î¸·Áª¥Õ¥©¥È¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ØGELPIYO DAY¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¥æ¥Ë¡õ¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë·ãÎå¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤ß¤º¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë»²²Ã¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÊû¤²¤ë±þ±ç²Î¡×¤òÇ®¾§¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÀ¼¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«ÆÏ¤±¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¸ø¼°£Ø¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿!!¡¡¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¤Þ¤¸²Ä°¦¤¹¤®¤¿¡×¡Ö²Î¤¦¤Ã¤Þ¡ª¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë²Î¤¬¾å¼ê¤À¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Öº£Æü¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤²¤¨ÇØ¤¬¹â¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡×¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦ÎÉ¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ëçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¥¨¥¹¥Ñ¥æ¥Ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ª ¥¢¥¤¥¹¥¿¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡ÈÎáÏÂ¤ÎÇò¥®¥ã¥ë¡É¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Î¸·Áª¥Õ¥©¥È¤ò°ìµó¸ø³«¡ª