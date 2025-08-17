ボートレース芦屋の「オール九州選抜戦」が、16日に開幕した。きょう2日目の注目レースは12Rだ。

羽野を中心視する。初日は未勝利と思わぬ苦戦。舟足も決して威張れる状況ではないが、絶好枠なら負けられない。持ち前のスピード旋回で先行態勢に持ち込む。相手はセンターから強襲する池永。着順以上のパワーある山ノ内も大差はない。郷原は差して好位へ。

＜1＞羽野直也 全体に良くない。後半は重くて行き足が良くなかった。体感も良くない。前半もバックで川上さんに追い付かれた。

＜2＞郷原章平 前半は起こしからおかしくてスタートで遅れた。後半は乗りやすかったし、その辺は解消した。ただ、出足、行き足、伸びと全部で余裕はない。ペラは叩く。

＜3＞池永太 合っていないし回っていない。ピット離れも良くないし、スタートも届いていない。道中の出足も怪しかった。しっかり合わせていきたい。

＜4＞大庭元明 前検で行き足がなかったのでペラは叩いた。勘はズレていないけど、スタートは思ったより届いていなかった。

＜5＞山ノ内雅人 数字の感じはないし、30％台後半の感じ。悪い部分はないけど、いい部分もない。もう少し出てくれそうな感じがするので頑張ってみる。

＜6＞江夏満 初日は分からないまま行ってしまった。エンジンの良さなのか伸びは悪くないけど、展示で起きないから早起こしだし、ターンもこわごわ乗っていた。