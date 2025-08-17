◆米大リーグ ドジャース３―２パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が本拠地・パドレス戦で「１番・ＤＨ」でフル出場し、３打数ノーヒットで連続試合安打は今季最長「１２」で止まったが、「全集中」の同点打で２１年から５年連続８０打点に到達した。大人気アニメ「鬼滅の刃」のコラボキャップ配布日に、“柱級”の活躍を見せ、宿敵との首位攻防戦の先勝に貢献。チームは陥落から２日で同率首位に返り咲き、今季最長１３連戦で好スタートを切った。

大谷が執念で価値ある１点をもぎ取った。０―１で迎えた３回無死満塁。カウント２―２と追い込まれると、一度タイムを要求し、“呼吸”を整えた。三振だけは避けたい状況。集中し直すと、パ軍右腕バスケスの外角ボール球に目いっぱい腕を伸ばし、打球を何とか前へ。力ない二ゴロとなったが、全力疾走で併殺崩れ。値千金の同点打で、５年連続８０打点に到達した。

ド軍が誇る“柱”のＭＶＰトリオがもり立てた。大谷の同点打直後には、ベッツの中犠飛で勝ち越しに成功。守備では一塁・フリーマンが堅守でバックアップした。宿敵との直接対決初戦を制し、わずか２日で再び同率首位に浮上。ロバーツ監督も「緊張感のある試合だったが、落ち着いていた。集中力も非常に高かった」とナインをたたえた。

この日は、大人気アニメ「鬼滅の刃」とのコラボキャップ配布日。試合開始５時間前から長蛇の列が伸びる人気ぶりで、主人公「炭治郎」の着ぐるみも登場した。今年３月の東京シリーズの際に公開されたコラボアニメでは、大谷が「打撃の呼吸、壱ノ型、圧倒的ホームラン」と特大弾を放つ姿が描かれたが、この日は直近７戦５発と量産していた必殺技は温存。だがチームへの献身的な姿勢はまさに「柱」そのものだった。

パ軍との最終６戦を含む今季最長１３連戦。地区優勝の行方を左右する重要な首位攻防戦で、好スタートを切った。８月初の無安打で、今季最長１２試合連続安打は途切れたが、昨年のＷＳ開幕直前には「勝ったか負けたかで全て決まる」と話していた大谷。球団史上初のＷＳ連覇へ、「全集中」で駆け抜ける。（竹内 夏紀）

◆鬼滅の刃 家族を鬼に殺された主人公の竈門炭治郎（かまど・たんじろう）が、鬼と化した妹の禰豆子（ねずこ）を人間に戻すため壮絶な戦いに挑む物語。主人公が入隊した鬼狩りの組織「鬼殺隊」は能力別に１０階級ある。最高位の剣士を「柱」と呼ぶ。「全集中の呼吸」と呼ばれる特殊な呼吸法を身につけることで、鬼と渡り合える身体能力が引き出せる。流派は水、炎、風など多数存在し、極めた属性を冠して「―の呼吸」とされる。