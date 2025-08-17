DeNA¡¦ÃÝÅÄ¡¡¥×¥í½é¾¡ÍøÄ¾¸å¤Ë²¸»Õ¤Ë´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¡¡Á±ÇÈ»á¤Î¡Ö¤¢¤Ã¡¢Í´¤µ¤ó¤«¤é¤À¡×¤Ëµ¼Ô¤ÏÄ¶´¶·ã
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA6¡½0ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î16Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡¡Úµ¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡ÛDeNA¡¦ÃÝÅÄÍ´Åê¼ê¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿16Æü¡¢µ¼Ô¤Ï½ô»ö¾ð¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ±¦ÏÓ¾¡ÍøÄ¾¸å¤Î¸á¸å5»þ²á¤®¡£µ¼Ô¤¬¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎºÂÀÊ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÃÝÅÄ¤Î²¸»Õ¤Î1¿Í¡¦¸µÌÀÂç´ÆÆÄ¤ÎÁ±ÇÈÃ£Ìé»á¡Ê62¡Ë¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶µ¤¨»Ò¤Î¶ÛµÞ½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¤Ë¡¢½ËÊ¡¤ÎÅÅÏÃ¤¬Â³¤¯¡£±þÅú¤¹¤ëÆ±»á¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤ÙÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÝÅÄ¤Ø¤Î»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ã¡¢Í´¤µ¤ó¤«¤é¤À¡×¤ÈÁ±ÇÈ»á¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£ÃÝÅÄ¤¬¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤òÁ±ÇÈ»á¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¶½Ê³¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç²¸»Õ¤Ë¤¹¤°Ï¢Íí¤¹¤ëÃÝÅÄ¤Î»ÑÀª¤Ë¤â´¶·ã¤·¡¢¡ÖÍ´¤µ¤ó¡×¤È¶µ¤¨»Ò¤ò¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¸Æ¤ÖÆ±»á¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë¤â´¶·ã¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡×¤È¤¦¤Ê¤Å¤¯¸µ»Ø´ø´±¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢Ï¢Íí¤ò¤·Â³¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¡Ê½é¾¡Íø¡Ë¤Þ¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤¤¤À¡£
¡¡ÃÝÅÄ¤ÈÁ±ÇÈ»á¤Î¡Ö±ï¡×¤Ï16Ç¯¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ÍúÀµ¼Ò¤ÈÌÀÂç¤Ï¤È¤â¤Ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£ÍúÀµ¼Ò¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡¢ÌÀÂç¤ÎÁ±ÇÈ´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÝÅÄ¤ÎÌÀÂç¤Ø¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄ¤Ï¿ÀµÜ¤Ç¡ÖÌÀÂç¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âçºå½Ð¿È¤ÇÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ÏÇö¤«¤Ã¤¿¡£ÅÁÅý¹»¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÃÎ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¤ÇDeNA¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿º´Ìî·ÃÂÀ¡ÊÌÀÂç4Ç¯¡Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²¿¤«¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢ÌÀÂç¡½»°É©½Å¹©West¡½DeNA¤Î·ÐÎò¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ØÆ³¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ëÁ±ÇÈ»á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³Í½Áª¤ÎÁ°¤ËÃÝÅÄ¤Î¤â¤È¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤Ë¤¤¤±¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÇÄ´»Ò¤ò³Î¤«¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¡Ê¥×¥íÆþ¤ê¤Ï¡ËÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿Æ±»á¡£µ¤¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤¿¡ÖÍ´¤µ¤ó¡×¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¥×¥í¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿²¸»Õ¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ó¡¼¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤·¿´ÃÏ¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë
¡¡