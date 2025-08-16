私たちにボーナスが出るたびに【高額家電の不調を訴える義両親】→ 夫の対応に妻が『不満を抱くワケ』

7月のボーナス時期になると、毎年のように義両親から高額家電の買い替え要請が届きます。夫は快諾するけど、筆者である私の中ではモヤモヤが募るお話です。

毎年ボーナス時期になると不調を起こす義両親の家の家電

夫は転勤族なので、義両親とは別居生活を送っており、現在は転勤先の社宅で夫婦2人で暮らしています。そのため、義実家へ帰省するのは年末年始やお盆などの長期休みの時だけです。

しかし、7月のボーナス時期が近づくと義両親から、まるで支給日を知っているかのようなタイミングで電話がかかってくるのです。

勿論、エアコンや冷蔵庫の様に命にかかわるような家電は必要なので、そこに文句を言いたいわけではないのです。

ただ、私たち夫婦にも日々の生活費や貯蓄、今後の出費が控えていますし、家電だって壊れる日が来るのです。

「息子夫婦が高いものを買ってくれるのが当然」という金銭感覚の違いは夫婦で話し合い、今後解決していくといいですね。

