¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬16Æü¡¢Å¨ÃÏ¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ëÀï¤ÇÆ±ÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£0¡¼1¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Á°È¾22Ê¬¤Ë¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë¤«¤é2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢2¡¼1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·³«Ëë2Ï¢¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡³«ËëÀïÇòÀ±È¯¿Ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏÁ°È¾9Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£ÀèÀ©¤òµö¤¹¤âÆ±22Ê¬¡¢MF¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËFW¾åÅÄ¤¬±Ô¤¯È¿±þ¡£Áê¼êGK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ßµ®½Å¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¥ê¡¼¥°Àï2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëº£µ¨2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±34Ê¬¡¢MF¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¡£¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï12Æü¤Î²¤½£CLÍ½Áª3²óÀïÂè2Àï¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§Àï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÌµÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤¬Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÃµ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È±øÌ¾ÊÖ¾å¡É¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2ÀïÏ¢È¯¡£¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÎÓÌ³Ð¤ò¸«¤»¤Ä¤±¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£