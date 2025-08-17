[8.16 ラ・リーガ第1節](メスタージャ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[バレンシア]

先発

GK 25 フレン・アギレサバラ

DF 3 ホセ・マヌエル・コペテ

DF 5 セサル・タレガ

DF 14 ホセ・ガヤ

DF 20 ディミトリ・フルキエ

MF 8 ハビ・ゲラ

MF 11 ルイス・リオハ

MF 16 ディエゴ・ロペス

MF 18 ポペル

FW 9 ウーゴ・ドゥーロ

FW 19 ダニ・ラバ

控え

GK 13 クリスティアン・リベロ

DF 4 ムクタル・ディアカビ

DF 21 ヘスス・バスケス

DF 24 エライ・キュマルト

DF 26 ルベン・イランソ

MF 10 アンドレ・アルメイダ

MF 22 バプティスト・サンタマリア

MF 23 F. Ugrinic

FW 7 アルノー・ダンジュマ

FW 27 ダビド・オトルビ

FW 33 Pablo López

FW 37 Aimar Blázquez

監督

カルロス・コルベラン

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 14 久保建英

MF 28 パブロ・マリン

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 23 ブライス・メンデス

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 18 アマリ・トラオレ

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 31 ジョン・マルティン

MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ

MF 22 Mikel Goti

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 11 ゴンサロ・ゲデス

FW 17 セルヒオ・ゴメス

FW 19 ジョン・カリカブル

監督

セルヒオ・フランシスコ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります