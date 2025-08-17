バレンシアvsソシエダ スタメン発表
[8.16 ラ・リーガ第1節](メスタージャ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[バレンシア]
先発
GK 25 フレン・アギレサバラ
DF 3 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 5 セサル・タレガ
DF 14 ホセ・ガヤ
DF 20 ディミトリ・フルキエ
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 11 ルイス・リオハ
MF 16 ディエゴ・ロペス
MF 18 ポペル
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
FW 19 ダニ・ラバ
控え
GK 13 クリスティアン・リベロ
DF 4 ムクタル・ディアカビ
DF 21 ヘスス・バスケス
DF 24 エライ・キュマルト
DF 26 ルベン・イランソ
MF 10 アンドレ・アルメイダ
MF 22 バプティスト・サンタマリア
MF 23 F. Ugrinic
FW 7 アルノー・ダンジュマ
FW 27 ダビド・オトルビ
FW 33 Pablo López
FW 37 Aimar Blázquez
監督
カルロス・コルベラン
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 14 久保建英
MF 28 パブロ・マリン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 23 ブライス・メンデス
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 22 Mikel Goti
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 17 セルヒオ・ゴメス
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります