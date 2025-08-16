「ミズノ（MIZUNO）」が、「スライ（SLY）」との初のコラボレーションスニーカー「WAVE RIDER 10 SLY」を発売する。9月5日からミズノ公式オンラインストアで先行予約を受け付けた後、9月19日からスライ各店舗やミズノの一部店舗で取り扱う。

コラボモデルは、「ミズノウエーブ（MIZUNO WAVE）」を搭載したランニングシューズ「WAVE RIDER」シリーズの10代目である「WAVE RIDER 10」をベースに製作。ブラックとシルバーを基調としたカラーリングに、マットな合成皮革やエナメル調人工皮革などの異素材をミックスし、スライならではのエッジを効かせた立体感と奥行きのあるデザインに仕上げた。

シューレース部分には、着脱のしやすさとデザイン性を両立させたコラボ特別仕様のドローコードを採用。インソールには両ブランドロゴ、かかとのテープ部分にはコラボロゴをあしらった。23.0〜29.0cmと30.0cmの14サイズを展開し、価格は1万9800円。

■「WAVE RIDER 10 SLY」販売店舗

SLY／ミズノショップ心斎橋／ミズノオオサカ茶屋町／MIZUNO TOKYO／ミズノショップ京都四条／ミズノショップ京都新京極／ミズノショップ名古屋パルコ／ミズノ公式オンライン