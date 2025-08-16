「お墓参りは心が大事」帰省の度に通い続け【熱い思いを捧げてきた夫】→ 義母の言葉に凍り付いたワケ

筆者の友人が体験したエピソードです。夫はお墓参りにとても熱心。お花からその日の食事まで独自のルールとこだわりを持っています。そのことを義母に話すと、意外な事実が判明しました。

夫の信念「お墓参りは心が大事」

それからの夫は、お墓参りに行くたびに、実家のお墓を私に確認するようになりました。私も毎回「間違ってないよ」と優しく答えています。ご先祖様を大事にする気持ちは大切ですからね。

【体験者：30代・主婦、回答時期：2025年4月】

