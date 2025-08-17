TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å½é¤È¤Ê¤ëÂÐÌÌ¤Ç¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÍ­±×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥í¥·¥¢¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ
¡Öº£²ó¤ÎË¬Ìä¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ìÈó¾ï¤ËÍ­±×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×

15Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï16Æü¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¥¯¥ì¥à¥ê¥ó¤ËÀ¯¸¢´´Éô¤é¤ò½¸¤á¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÍ­±×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀïÆ®¤ÎÁá´ü½ª·ë¤¬É¬Í×¤À¤È¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÎ©¾ì¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¤½¤¦Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö´íµ¡¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Î½üµî¤³¤½¤¬²ò·è¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤Ù¤­¤À¡×¤È½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡×¤È¤âÀâÌÀ¡£15Æü¤Î¶¦Æ±µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä±§ÃèÃµºº¡¢ËÌ¶Ë·÷³«È¯¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñÃÌ¤Ç¤ÏÊÆ¥í´Ö¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÀ¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸î±Ò¤ò¼õ¤±¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ü¶ø¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£