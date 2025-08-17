フェイエ上田綺世がリーグ戦開幕から２戦連発！ロシアへの電撃トレードが急浮上した日本代表FWが意地のヘッド弾
現地時間８月16日に開催されたエールディビジ第２節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、エクセルシオールと敵地で対戦。苦戦を強いられながらも、２−１で勝利を飾った。
この一戦で貴重な同点ゴールを決めたのが、CBの渡辺とともにCFで先発した上田だ。
１点を先制されて迎えた22分、ティンバーのシュートのこぼれ球に反応。GKが弾いたところに詰めて渾身のヘッドで押し込み、ネットを揺らしてみせた。
日本代表FWはこれでリーグ戦では開幕から２戦連発の今季２点目。チャンピオンズリーグ予選敗退で批判を浴び、ロシアのスパルタク・モスクワにトレードで放出されるとの驚きの報道もあったストライカーが、意地のゴールを奪った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が２戦連発！渾身のヘッド弾炸裂
