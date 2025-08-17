【GUのブラウン】が夏に映える！ 40・50代コーデ格上げ♡「上品トップス」

今シーズンもトレンド継続中のブラウン。黒よりも柔らかな雰囲気をまとってシックに決まるブラウンは、この夏ぜひ取り入れたいカラー。今回は【GU（ジーユー）】から、40・50代コーデを格上げできそうな「上品トップス」をご紹介。スタッフさんによる着こなし術も参考に、まだまだ続く夏のおしゃれを思いっきり楽しんで。

大人コーデをランクアップできそうな上品シアーカーデ

【GU】「シアーカーディガンZ」\2,290（税込）

程よく透け感のあるシアー素材が特徴。落ち着いたブラウンカラーが上品に映えるカーディガンは、プラスワンでコーデを格上げできそう。タンクトップやキャミソールに合わせるだけで、旬のレイヤードコーデが完成。サッと羽織りやすいので、冷房対策や日除けとしても重宝しそうです。

肩がけアレンジでおしゃれ上級者の着こなしに

「#40代コーデ」を提案するGUのスタッフNatsukiさんは、同系色のタンクトップを合わせてアンサンブル風に。肩がけすることでコーデに奥行きが生まれ、おしゃれ度がグンとアップ。ベージュのフレアスカートを合わせれば、レディライクな今の気分にぴったりのコーデが完成。

大人カジュアルを格上げできそうなメッシュニット

【GU】「メッシュニットオーバーサイズプルオーバー（5分袖）Q」\1,990（税込）

こっくり深みのあるブラウンカラーが、上品な雰囲気を演出。Tシャツ感覚で着られてきれいめに仕上がるメッシュニットは、大人コーデの強い味方になりそう。ゆるっと着られるシルエットがこなれ感を演出。サイドスリット入りで、タックインもアウトもサマになりそうです。

トレンド感たっぷりのワントーンコーデ

何を合わせればいいか迷ったら、ボトムスもブラウンをチョイスしたワントーンスタイルがおすすめ。Natsukiさんのようにスカーフを腰に巻いてアクセントを効かせれば、グッと今っぽく垢抜けた印象に。ワントーンコーデにメリハリが出て、スタイルアップも狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i