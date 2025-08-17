マジョルカvsバルセロナ スタメン発表
[8.16 ラ・リーガ第1節](ソン・モイス)
※26:30開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 6 アントニオ・サンチェス
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 11 浅野拓磨
MF 20 パブロ・トーレ
FW 7 ベダト・ムリキ
控え
GK 31 ルーカス ベルグストレーム
DF 3 トニ・ラト
DF 26 I. Salhi
DF 27 ダビド・ロペス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 28 ヤン・サラス
MF 29 ダニエル・ルナ
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 18 Mateo Joseph
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 1 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 26 Jofre Torrents
MF 6 ガビ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 30 Guille Fernández
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 27 Dro Fernández
FW 29 Toni Fernández
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります