[8.16 ラ・リーガ第1節](ソン・モイス)

※26:30開始

<出場メンバー>

[マジョルカ]

先発

GK 1 レオ・ロマン

DF 2 マテウ・モレイ

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 6 アントニオ・サンチェス

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 11 浅野拓磨

MF 20 パブロ・トーレ

FW 7 ベダト・ムリキ

控え

GK 31 ルーカス ベルグストレーム

DF 3 トニ・ラト

DF 26 I. Salhi

DF 27 ダビド・ロペス

MF 5 オマール・マスカレル

MF 14 ダニ・ロドリゲス

MF 28 ヤン・サラス

MF 29 ダニエル・ルナ

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 18 Mateo Joseph

FW 19 ハビエル・ジャブレス

FW 30 マルク・ドメネク

監督

ハゴバ・アラサテ

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 8 ペドリ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 11 ラフィーニャ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 1 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 23 ジュール・クンデ

DF 26 Jofre Torrents

MF 6 ガビ

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

MF 30 Guille Fernández

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 27 Dro Fernández

FW 29 Toni Fernández

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります