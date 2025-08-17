ビックリマン「ヘッドロココ」の豪華絢爛な色紙掛軸、高貴な煌めきを本金押箔で表現
ムービックは、本金押箔使用の豪華絢爛な「ビックリマン」色紙掛軸「ヘッドロココ」を発表、8月15日から受注受付を開始した。価格は38,500円（税込み）。販売ルートは全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売など。
1977年よりロッテから販売されているチョコレート「ビックリマンチョコ」。おまけシール入りの国民的お菓子として1980年代から大ブームを巻き起こし、長きにわたり愛されている大人気シリーズだが、このたび、同社より新商品が続々と登場する。その第1弾が「ヘッドロココ」の色紙掛軸だ。
ヘッドロココの高貴な煌めきを本金押箔（純度94.5％金）で表現。純金のみがもつ、豪華で重厚な輝きを存分に堪能できるこだわりの逸品だ。掛軸のサイズは、ビックリマンチョコ12枚分。迫力のサイズで部屋を煌びやかに彩ってくれる。
また、取り外して色紙としても飾れる仕様。部屋の雰囲気やその時の気分にあわせて使い分けられる。
受注期間は2025年8月15日から9月17日まで。
