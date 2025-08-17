◇ドイツ杯1回戦 ザンクトパウリ0―0（PK3―2）ノルダーシュテット（2025年8月16日 ドイツ・ノルダーシュテット）

MF藤田譲瑠チマ（23）が加入したドイツ1部ザンクトパウリは敵地で行われた4部ノルダーシュテットとのドイツ1回戦に競り勝った。延長0―0の末に突入したPK戦を3―2で制した。

ダブルボランチの一角で先発した藤田は120分をフル出場。先蹴りのPK戦戦では2人目で登場し、GK正面のキックは難なくセーブされたが、相手がファウル。しかし、蹴り直しも左ポストに嫌われた。

ともに2人目を終えて0―1とリードされたザンクトパウリだったが、その後は3人連続で成功。一方のノルダーシュテットは3人目と5人目が失敗し、3―2で逆転勝ちした。

ザンクトパウリは格下を相手に試合内容では圧倒しながら相手の堅守を崩すことができず、地元メディアによれば、120分でシュート41本を放ちながら不発。セーブ16本を記録した相手GKの好守もあってPK戦に持ち込まれて一時はリードを許したものの、逆転で2回戦進出を決めた。