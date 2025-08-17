「ドジャース３−２パドレス」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのパドレス戦に「１番・指名打者」で出場し、３打数無安打１打点で自己最長だった連続試合安打が１２で途切れた。首位攻防初戦を制して連敗を４で止め、再び首位に並んだ。

一塁を駆け抜けた直後、パン、パン、パン、パンと４回、手をたたいた。１点を追う三回無死満塁の絶好機。カウント２−２と追い込まれた大谷が外角のボールになる１５３キロ直球を強引に引っ張った。二塁手の前にゴロを転がし、併殺崩れの間に三塁走者をホームへ迎え入れた。

期待した快音が出なかったことへの落胆の声と、１点を返したことへの称賛の拍手。複雑な感情が渦巻くフィールド上で大谷が小さくうなずき、満足感を漂わせた。

投打同時出場した１３日のエンゼルス戦でチームは敗れて４連敗。５連勝のパドレスに１０８日ぶりに首位の座を奪われた。負けるわけにはいかない首位攻防初戦。大谷の執念の一打で追い付くと、続くベッツの犠飛で勝ち越しに成功した。

投げては３７歳のカーショーが、波に乗るパ軍打線を６回１失点に抑えた。七回以降を５人の投手でつなぎ、反撃を１点に抑えて最少リードを守り切った。

右脇腹痛で負傷者リスト入りした主軸のマンシーを欠く状況下で接戦を制した。ロバーツ監督は「本当にいい野球をしていた」と連敗脱出に貢献した選手たちにねぎらいの言葉を贈った。

８月は１３試合目で初のノーヒットに終わったが、泥くさい打撃で１点もぎ取り、六回には全６球、一度もバットを振らずに四球を選んで出塁した。連続試合安打は途切れても、１点を取りにいく大谷の姿勢が変わることはない。