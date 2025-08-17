松岡昌宏、“メニューにあったら頼まざるを得ないもの”は「モンブラン」
元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が、8月16日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。飲食店で“あったら頼まざるを得ないもの”について語った。
番組は今回、松岡昌宏と博多大吉が、しっぽりと“サシ飲み”。視聴者から寄せられた質問に答える流れで、「いつもは食べないけど、あったら心が揺らいで注文してしまうおつまみは？」と聞かれる。
これに「あります、あります、あります…」という松岡は「あったらもう頼まざるを得ないっていうのがあります」と話し、おつまみではないものの、それは「モンブランです（笑）」と回答。
松岡は「モンブランは、これはね、うちの母親がモンブラン大好物で。先月、休みの日に、モンブランを買いに行こうっつって、3種類買いに行きましたから。3軒行きましたから」と、ケーキ屋さんをハシゴするほど無類のモンブラン好きだと明かし、大吉は「9年間、この番組で1回も言ってないっすよ」と語った。
