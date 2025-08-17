終業直前→「今から」の会議が人生を狂わせた…ネットショッピングに依存する現代サラリーマンの“悲劇”とは【作者に聞く】
働く中で経験する日々の出来事を、哀愁漂うタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかりだ。
ウォーカープラスでは、そんな青木さんのサラリーマン生活を『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』と題し、実際の体験談とともに届ける。今回のテーマは、時間との勝負である宅配の「不在票」にまつわるエピソード。そのインタビュー後編をお届けする。
確実に荷物を受け取るための対策については、「皆さんご存知だと思いますが、置き配サービスが利用できる場合には利用するようにしています。このサービスのおかげで、仕事のスケジュールを確認して受け取る煩わしさ、再配達をお願いするときの申し訳なさ、そして全速力で走ることもなくなったので、すごく助かっていますね」と、自身の対策法を話した。
働いていると、終業直前の会議や仕事の依頼は日常茶飯事だろう。「少しだけ」と思っても、その時間が後の予定を大きく狂わせてしまうことはよくある。今後も“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”けれど、どこか一大事にも感じるサラリーマン生活を漫画を読んでみてほしい。
